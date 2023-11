Video/ Parma Modena (1-1) gol e highlights: Partipilo risponde a Duca! (Serie B, 25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA MODENA: LA SINTESI

Allo Stadio Ennio Tardini le squadre di Parma e Modena si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Pecchia tentano di proporsi in zona offensiva intorno al 16′ con un colpo di testa impreciso provato da Man su lancio di Ansaldi. I minuti scorrono sul cronometro ed i ducali insistono protestando per un presunto fallo su Man non ravvisato al 26′ oltre a mancare una buona occasione sparando alto di testa con Balogh al 39′.

Nel secondo tempo i crociati suonano la carica subito al 49′ con il neo entrato Charpentier, ben disinnescato da Seculin tra i pali. Gli ospiti allenati da mister Bianco riescono tuttavia a passare in vantaggio al 59′ grazie alla rete messa a segno da Duca, approfittando anche di un velo di Falcinelli in posizione regolare pure secondo il VAR. Nell’ultima parte dell’incontro i canarini soffrono resistendo all’87’ quando Seculin para il rigore di Man fischiato per fallo dello stesso Seculin nei confronti di Delprato ma i gialloblu di casa trovano comunque il gol del pari al 90’+3′ per merito di Partipilo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Chiffi, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Estevez, Sohm e Balogh da un lato, Seculin e Falcinelli dall’altro. Il punto conquistato in questo quattordicesimo turno del campionato cadetto permette al Parma di salire a quota 30 ed al Modena di portarsi a 23 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA MODENA: IL TABELLINO

Parma-Modena 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 59′ Duca(M); 90’+3′ Partipilo(P).

Assist: 59′ Falcinelli(M).

PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Delprato, Balogh, Coulibaly, Ansaldi; Bernabé, Estévez; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia.

MODENA (4-3-2-1) – Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali; Palumbo, Magnino, Duca; Tremolada, Manconi; Falcinelli. Allenatore: Bianco.

Arbitro: Daniele Chiffi (sezione di Padova).

Ammoniti: 35′ Estevez(P); 64′ Sohm(P); 79′ Balogh(P); 86′ Seculin(M); 90’+8′ Falcinelli(M).

