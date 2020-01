Video/ Parma Roma (0-2): highlights e gol. Fonseca ai quarti (Coppa Italia)

La Roma accede ai quarti di finale di Coppa Italia battendo con un secco 0-2 il Parma allo stadio Tardini. Come si vede nel video di Parma Roma, gli emiliani pagano un turn over che ha permesso alla Roma di far valere la maggiore qualità col passare dei minuti, con Fonseca che invece ha schierato la formazione migliore, fatta eccezione per lo squalificato Dzeko, sostituito da Kalinic. Per la Roma un primo tempo non brillante ma condotto costantemente all’attacco, anche se le occasioni non sono state numerose e il portiere gialloblu si è fatto trovare sempre pronto sui tentativi di Pellegrini e Kalinic. Il Parma ha provato a pungere in contropiede, con Cornelius pescato in un paio di casi sul filo del fuorigioco. D’Aversa si gioca la carta Inglese a inizio secondo tempo, colpisce invece la Roma al 5′ con un bello scambio al limite dell’area tra Kalinic e Pellegrini, con quest’ultimo che piazza di precisione il pallone sul secondo palo. Il Parma prova a reagire ed Inglese ha il pallone buono per il pareggio, trovando però un grande risposta di Pau Lopez che salva il risultato. Emiliani sbilanciati con l’ingresso di Kulusevski, ma è la Roma a chiudere i conti alla mezz’ora del secondo tempo: fallo di mano di Barillà su un cross di Florenzi, dal dischetto va Pellegrini che spiazza Colombi e realizza la doppietta personale, regalando alla Roma il quarto di finale da disputare mercoledì prossimo in casa della Juventus.

LE DICHIARAZIONI

Dopo 2 sconfitte consecutive in campionato, il tecnico della Roma Paulo Fonseca archivia con soddisfazione il passaggio del turno in Coppa Italia. “Ho visto le difficoltà che avevamo avuto qui nel controllare la profondità. Ho pensato di cambiare ad inizio costruzione, così per il Parma sarebbe stato più difficile pressare e Cristante ha più qualità in impostazione. Abbiamo fatto bene e abbiamo gestito bene la profondità, con più qualità in costruzione. Con l’infortunio di Zaniolo, Under deve capire che avrà opportunità. Oggi ha lavorato molto per la squadra e ha fatto una buona partita. Non abbiamo molte soluzioni in questo momento. A Genova non è difficile capire chi giocherà terzino. La squadra ha sempre giocato bene, nei momenti di difficoltà abbiamo avuto un buon atteggiamento e spero che la squadra possa rispondere bene.” Prende invece con filosofia l’eliminazione Roberto D’Aversa, allenatore del Parma: “Bisogna valutare le condizioni e i percorsi dei singoli giocatori, nella valutazione di alcuni giocatori bisogna valutare cosa dice lo staff medico. Le scelte erano obbligate, fino al 2-0 è stata una partita equilibrata. Sull’1-0 potevamo pareggiare con Inglese. Non mi è piaciuta l’occasione del secondo gol. In alcune situazioni non mi sento di colpevolizzare nessuno, Inglese ha avuto un occasione e il portiere ha fatto una bellissima parata. Sullo 0-0 Kucka ha sfiorato il gol e dall’altra parte ha segnato Pellegrini. Ma non dobbiamo essere soddisfatti né della prestazione né per il risultato.”

