Diretta Parma Roma/ Streaming video Rai 2: sfida delicata per Fonseca (Coppa Italia)

Parma Roma, in diretta dallo stadio Ennio Tardini, si gioca alle ore 21:15 di giovedì 16 gennaio: è il posticipo degli ottavi di Coppa Italia 2019-2020, e dunque in palio c’è l’ultimo posto nel tabellone dei quarti. I giallorossi ci arrivano dalla sconfitta interna contro la Juventus, che ha impedito loro di tenere il passo della Lazio e staccare l’Atalanta in chiave quarto posto; resta comunque positiva la stagione per Paulo Fonseca, che tra poco tornerà ad affrontare un’Europa League che è tra i principali obiettivi della società. Anche il Parma sente comunque profumo internazionale: ottimo lavoro per Roberto D’Aversa che sta confermando quanto fatto vedere nella passata stagione, i ducali hanno battuto il Frosinone per arrivare agli ottavi e adesso vogliono provare a prendersi una vittoria esterna che li porterebbe a centrare un bel traguardo. Non resta dunque che aspettare di capire come andranno le cose nella diretta di Parma Roma; in attesa del calcio d’inizio valutiamo meglio le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Roma verrà trasmessa su Rai Due, e dunque come sempre sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la partita di Coppa Italia potrà essere seguita in alta definizione laddove possibile, ma anche attraverso il sito www.raiplay.it con l’ormai consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà attivabile da tutti tramite l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

D’Aversa dovrebbe dare spazio alle sue seconde linee in vista di Parma Roma: nel suo 4-3-3 allora potremmo vedere Laurini e Giuseppe Pezzella sulle corsie laterali con una coppia centrale, a protezione del portiere Colombi, composta da Dermaku e uno tra Bruno Alves, Iacoponi e Gagliolo. In mediana si giocano il posto Brugman e Scozzarella, ma è possibile la conferma di Hernani come mezzala e Kurtic, nuovo arrivato, che completerebbe la linea; poi un tridente nel quale Kucka può giocare come esterno tattico (ruolo già occupato ai tempi del Genoa) avendo dall’altra parte Siligardi, Adorante e Cornelius (ma anche Inglese) per la maglia di prima punta. Anche la Roma cambia: in porta dovrebbe andare l’ex Mirante, poi Federico Fazio e Juan Jesus a fare i centrali con due terzini che potrebbero essere Bruno Peres e Spinazzola (sempre che Florenzi o Kolarov non vengano confermati). Cristante è tornato e può giocare in mezzo, insieme a uno tra Veretout e Amadou Diawara; Lorenzo Pellegrini verso la conferma sulla trequarti, Cengiz Under e Perotti possono accompagnarlo mentre Kalinic potrebbe giocare come centravanti al posto di Dzeko, coperta corta per i giallorossi che devono fare i conti anche con la rottura del crociato di Zaniolo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha proposto le quote per un pronostico su Parma Roma, assegnando ai giallorossi il valore più basso: 2,00 volte la posta per il segno 2 che identifica la loro vittoria, dunque capitolini favoriti a fronte di un 3,50 che è la quota che accompagna il segno 1 per il successo dei ducali. Il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,55 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



