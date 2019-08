Video/ Parma Venezia (3-1): gol e highlights, gialloblù avanti in Coppa Italia

Il video di Parma Venezia ci parla di una partita termina col risultato finale di 3-1. Nel primo tempo i ducali passano in vantaggio subito al 9′ grazie alla rete di Gervinho, realizzata su assist di Inglese, e ci pensa quindi Iacoponi a siglare il raddoppio con un colpo di testa al Iacoponi, sfruttando il calcio d’angolo battuto da Brugman. Gli ospiti non demordono ed accorciano le distanze al 24′ tramite il calcio di rigore trasformato da Aramu e concesso per fallo di mano commesso da Bruno Alves. Nel secondo tempo gli uomini di mister D’Aversa controllano la situazione fino a segnare il tris al 72′ con l’azione in solitaria di Gervinho che gli vale la doppietta personale. Negli istanti finali della partita, precisamente nel recupero al 90’+2′, Inglese fallisce un calcio di rigore concesso per un fallo subito da Karamoh. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paolo Valeri, della sezione di Roma 2, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Bruno Alves e Grassi da un lato, Capello dall’altro. Grazie a questo successo il Parma si qualifica al turno successivo ed affronterà la Juventus la prossima settimana mentre il Venezia viene eliminato dalla competizione.

VIDEO PARMA VENEZIA (3-1): LE DICHIARAZIONI

Per il video di Parma Venezia andiamo a vedere le dichiarazioni di fine partita. Simone Iacoponi ha commentato il match dalla mixed zone ai microfoni di ParmaLive: “Era un test importante per noi. Volevamo vincere la partita e prendere subito fiducia. Ci siamo riusciti. Loro sono riusciti a riaprire la partita su un episodio, peraltro anche un pochino dubbio, ma abbiamo chiuso il tutto nel migliore dei modi. Il gol? Sono soddisfatto della mia prestazione“. Il bilancio, a una settimana dall’inizio del campionato, è più che positivo: “Abbiamo lavorato bene in ritiro. Siamo sulla strada giusta. Speriamo di essere pronti per il campionato”.

IL TABELLINO

Prima del video di Parma Venezia ecco il tabellino:

Reti: 9′, 72′ Gervinho (P); 22′ Iacoponi (P); 24′ Rig. Aramu (V).

PARMA (4-3-3) Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (82′ Dermaku); Hernani (67′ Grassi), Brugman, Barillà;

Kulusevski, Inglese, Gervinho (76′ Karamoh). All.: Roberto D’Aversa.

VENEZIA (4-3-3) Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli (46′ Ceccaroni); Zuculini, Maleh; Aramu(86′ Gavioli), Bocalon, Capello (78′ Senesi). All.: Alessio Dionisi.

Ammoniti: 59′ Capello (V); 61′ Bruno Alves (P); 86′ Grassi (P).

HIGHIGHTS PARMA VENEZIA





