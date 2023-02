Video/ Partizan Sheriff (1-3) gol e highlights: rimonta a sorpresa! Conference League

Video Partizan Sheriff che inizia subito con il dominio della formazione serba, così come nella gara di andata. Soltanto 14 giri di orologio ed è vantaggio serbo con la rete di Menig. Il giocatore del Partizan freddo il portiere con un grande tiro e porta in vantaggio i suoi confermando il dominio della gara di andata. Sheriff che sembrava in difficoltà ma trova il goal del pareggio sugli sviluppi di un calcio di rigore. Tocco di mano netto da parte di Sanicanin. Controllo del Var e calcio di rigore assegnato, dal dischetto si presenta Badolo che non sbaglio il regalo il pareggio ai suoi. Sheriff che adesso domina in questa seconda frazione del primo tempo. Trova il 1-2 lo Sheriff con la rete di Diop, bravissimo a controllare palla e battere Popovic. Black-out serbo.

Secondo tempo del video Partizan Sheriff che si apre con la doppietta personale di Diop, che firma il tris per i suoi con i serbi costretti ad inseguire dopo un inizio di match ottimale. Brutto momento di forma da parte dei serbi del Partizan che non riesco a trovare il gioco sbagliando diversi palloni, trovano un calcio d’angolo sugli sviluppi di esso trovano le mani del portiere l’avversario. Partizan che sprecano le occasioni finali e si ritrovano elliminati dopo il grande vantaggio ottenuto. Sheriff al turno successivo.

MARCATORI:

MARCATORI: 14′ pt Q. Menig (P), 21′ pt Rig. C. Badolo (S), 46′ pt M. Diop (S), 2′ st M. Diop (S)

PARTIZAN BELGRADO (4-3-3): A. Popovic, A. Filipovic, S. Markovic, S. Sanicanin, S. Urosevic, K. Belic, D. Pantic, L. Fejsa, F. Diabatè, R. Gomes, Q. Menig

A disposizione: M. Lukac, M. Ilic, H. Traore, Z. Sehovic, S. Bazdar, M. Zivkovic, A. Pavlovic, N. Jovic, M. Petkovic

All: Petrić Gordan

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): M. Koval, A. Zohouiri, G. Kiki, S. Radeljic, P. Kpozo, C. Badolo, M. Kyabou, M. Diop, I. Atiemwen, A. Tapsoba, R. Akanbi

A disposizione: D. Celeadnic, S. Pascenco, M. Garananga, A. Moumouni, E. Gliga, D. Ignatov, N. Covali, R. Guedes

All: Bordin Roberto

