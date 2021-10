Video/ Pergolettese Albinoleffe (1-0) gol e highlights: vittoria di rigore (Serie C)

VIDEO PERGOLETTESE ALBINOLEFFE 1-0: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 1-0 Pergolettese Albinoleffe. Nella nona giornata del girone A di Serie C 2021-2022 sono i padroni di casa a portare a casa i tre punti. Grazie al successo, la Pergolettese rialza la testa dopo le deludenti prestazione delle ultime giornate e conquista la seconda vittoria in campionato. A decidere l’incontro è stato Varas, che con freddezza ha trasformato un calcio di rigore, come dimostra il video degli highlights.

L’Albinoleffe perde la seconda partita consecutiva, giocando probabilmente la peggior partita della stagione. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita. Il primo tempo inizia con un buon ritmo, ma con nessuna occasione da rete. Con il passare del tempo la gara si sposta sul piano fisico. Entrambe le retroguardie fanno buona attenzione finendo per annullarsi, con i portieri che per tutta la frazione risultano inoperosi. I primi 45 minuti di gioco si concludono con il risultato di 0-0 e senza occasioni pericolose.

VIDEO PERGOLETTESE ALBINOLEFFE 1-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo le squadre sono chiamate a cambiare atteggiamento, e la Pergolettese lo fa, chiudendo l’Albinoleffe nella propria metà campo. La svolta dell’incontro arriva al 54′. Sugli sviluppi di un calcio di punizione per i padroni di casa, Cori commette fallo su Lambrughi in area di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il calcio di rigore in favore della Pergolettese. Sul dischetto si presenta Varas.

L’attaccante di casa calcia con precisione, Pagno intuisce ma non ci arriva, è 1-0 in favore della Pergolettese. La reazione dell’Albinoleffe non si fa attendere e al 73′ Galeotti salva il risultato, deviando in calcio d’angolo il tiro ravvicinato di Gelli, ripetendosi subito dopo sul colpo di testa di Giorgione. Gli ospiti provano il forcing finale, e l’ultimo pericolo lo crea ancora Gelli, questa volta con una conclusione dalla distanza che si spegne di pochissimo fuori. Nel finale la Pergolettese riesce a difendere il risultato e l’Albinoleffe non riesce a creare pericoli. Dopo 4 minuti di recupero, la partita si conclude con la vittoria per 1-0 della Pergolettese, a decidere il match è il gol su rigore di Varas.

VIDEO PERGOLETTESE ALBINOLEFFE 1-0: IL TABELLINO

RETI: 10′ st rig. Varas (P).

PERGOLETTESE (3-5-2): Galeotti; Alari, Lucenti, Lambrughi; Bariti, Zennaro, Arini, Varas, Villa; Scardina, Morello (1′ st Guiu Vilanova). A disp. Labruzzo, Ferrara, Cancello, Vitalucci, Perseu, Verzeni, Moreo, Mercado, Nava, Fonseca. All. Stefano Lucchini.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno (20′ st Rossi ); Saltarelli, Riva, Miculi; Gusu (1′ st Poletti), Gelli, Nichetti (32′ st Martignago), Giorgione, Tomaselli (1′ st Petrungaro); Manconi, Cori. A disp. Facchetti, Galeandro, Michelotti, Doumbia, Ravasio, Genevier, Marchetti, De Felice. All. Michele Marcolini.

ARBITRO: D’Eusanio di Faenza.

