Video/ Pergolettese Albinoleffe (2-0) gol e highlights: altro ko per Biava! (Serie C)

VIDEO PERGOLETTESE ALBINOLEFFE (2-0): VINCONO I CREMASCHI

Video Pergolettese Albinoleffe che regala gol ed emozioni a tutti i tifosi e no, del campionato di Serie C girone A. La prima vera azione di gioco è da riscontrare con la successione, splendida, di Soncin portiere dei padroni di casa. Soncin realizza numerose parate che non fanno cadere la squadra di casa sulle conclusioni di Manconi due volte. Nel frattempo due cambi forzati con Giuseppe Biava che deve a fare a meno di Gelli e Poletti. Primo tempo che termina con il risultato di 1-0 per la Pergolettese perché sfrutta la mischia per favorire l’intervento di Abiuso. L’ex Inter trova la rete del vantaggio nel momento in cui proprio la squadra ospite stava martedì alle strette il club di casa.

Video Pergolettese Albinoleffe che regala un secondo tempo che si apre con il cambio del nipponico Vitalucci per Iori e Corti per Abiuso. Cambia tutto l’attacco la Pergolettese che inserisce forza fresche. Giuseppe Biava carica i suoi nello spogliatoio che cercano più volte di centrare la porta ma Soncin sembra essere imbattibile e nega ogni tipo di avanzata possibile. La giocata del secondo tempo, che più di tutti va segnalata, arriva al minuto 74 con la rete di Vitalucci entrato al secondo tempo al posto di Iori. Impiega 18 minuti per battere il portiere e lo fa con un super gol tra gli applausi generali. Destro a giro partendo dalla fascia sinistra e conclusione che si insacca dove il portiere non può mai arrivare. Nel finale Albinoleffe che sembra aver raggiunto il proprio esaurimento muscolare e non attacca con la stessa convinzione del primo tempo con la gara che termina sul risultato di 2-0 in favore degli uomini di casa che volano a quota 6 in classifica frutto di due vittorie ed 1 sconfitta in campionato.

VIDEO PERGOLETTESE ALBINOLEFFE: IL TABELLINO

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Lambrughi; Bariti, Andreoli, Artioli, Varas, Villa; Iori (10’st Vitalucci), Abiuso (14’st Corti). (Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, Lucenti, Cancello, Guiu Vilanova, Verzeni, Ruani, Gabelli, Bozzuto). All. Fabbro

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Milesi, J. Gelli (42’pt Marchetti), Saltarelli; Gusu, Doumbia, F. Gelli (20’st Genevier), Piccoli (20’st Zoma), Poletti (7′ pt Tomaselli); Cocco (20’st Cori), Manconi. (Facchetti, Bersanetti, Brentan, Giorgione, Ntube, Rosso, Zoma, Toma). All. Biava (in panchina Bertarelli)

AMMONITI: Gelli, Iori, Varas, Corti

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri

RETI: 25’pt Abiuso, 29’st Vitalucci

