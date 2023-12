Video/ Pergolettese Giana Erminio (0-1) gol e highlights: a segno Franzoni! (Serie C, 23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE GIANA ERMINIO: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Voltini la Giana Erminio supera in trasferta la Pergolettese per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Chiappella partono in maniera arrembante affacciandosi in zona offensiva subito al 5′ con un colpo di testa di Fall su cross di Lamesta respinto in angolo dall’estremo difensore avversario Soncin con un intervento in tuffo.

Diretta/ Pergolettese Giana Erminio (risultato finale 0-1): decide Franzoni! (Serie C, 23 dicembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancazzurri continuano a spingere riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 30′ grazie alla rete messa a segno da Franzoni con un colpo di testa al termine di un’azione insistita. Nel secondo tempo i padroni di casa guidati da mister Abbate suonano la carica con un colpo di testa fuori misura firmato da Bignami al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i gialloblu mettono solo un brivido alla retroguardia avversaria verso l’ora di gioco.

Video/ Albinoleffe Pergolettese (1-0) gol e highlights: la decide Longo (16 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Nicolini, proveniente dalla sezione di Chiari, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Cerasani, Jaouhari, Abbate e Caccavo da un lato, Ferrante e Marotta dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciannovesimo turno di campionato permettono alla Giana Erminio di salire a quota 30 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pergolettese non si muove, rimanendo ferma a 20 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE GIANA ERMINIO: IL TABELLINO

Pergolettese-Giana Erminio 0 a 1 (p.t. 0-1)

DIRETTA/ Giana Erminio Renate (risultato finale 2-1): accorcia Rolando (Serie C, 16 dicembre 2023)

Reti: 30′ Franzoni(G).

PERGOLETTESE (3-5-2) – Soncin; Bignami, Arini, Felicioli; Bariti, Figoli, Mazzarani, Artioli, Cerasani; Piu, Caccavo. All.: Abbate.

GIANA ERMINIO (3-5-2) – Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Caferri, Franzoni, Marotta, Lamesta, Groppelli; Verde, Fall. All.: Chiappella.

Arbitro: Nicolini (sezione di Chiari).

Ammoniti: 44′ Ferrante(G); 45’+2′ Cerasani(P); 45’+3′ Marotta(G); 50′ Jaouhari(P); 61′ Abbate(P); 64′ Caccavo(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE GIANA ERMINIO













© RIPRODUZIONE RISERVATA