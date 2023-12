DIRETTA/ Pergolettese Giana Erminio video streaming tv: la storia di un derby (Serie C, 23 dicembre 2023)

DIRETTA PERGOLETTESE GIANA ERMINIO: TESTA A TESTA

La diretta di Pergolettese Giana Erminio racconta una storia ancora giovane, iniziata nel 2019 con un pareggio per 1-1 che si è rivelato fondamentale nella corsa delle due squadre. Da un punto di vista storico, l’equilibrio è stato l’unico vero vincitore finora, con tre pareggi su cinque partite disputate tra le due squadre. Le vittorie sono state spartite in modo uniforme, con una vittoria ciascuna, e solo nella stagione 21-22 la Pergolettese è riuscita a portare a casa i tre punti grazie a una solida vittoria per 2-0.

Questi incontri, sebbene pochi, hanno creato una trama avvincente tra le due squadre, con il pareggio del primo scontro che ha gettato le basi per ulteriori capitoli. La vittoria della Pergolettese nell’ultima stagione ha aggiunto un elemento di sfida e rivalità, alimentando l’aspettativa di come si svilupperà questa storia calcistica in continua evoluzione. Ogni incontro tra Pergolettese e Giana Erminio è un capitolo unico di una narrativa in corso, e la diretta di oggi potrebbe portare nuovi sviluppi a questa storia calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

PERGOLETTESE GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pergolettese Giana Erminio sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pergolettese Giana Erminio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

DERBY LOMBARDO

Pergolettese Giana Erminio, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. La Giana Erminio ha ottenuto il riscatto tanto atteso dopo la sconfitta con la Triestina, superando il Renate 2-1 nel derby brianzolo. Questa vittoria ha rianimato la loro posizione in classifica, portandoli al sesto posto con 27 punti, a ridosso del gruppo di testa e in posizione playoff. I biancocelesti cercano ora di confermare questo momento positivo al Voltini di Crema.

Dall’altra parte, i gialloblu occupano il quindicesimo posto con venti punti, rischiando di scivolare nella zona pericolante, e cercano di lasciarsi alle spalle la recente sconfitta di misura contro l’AlbinoLeffe. La Pergolettese avrà alcune assenze importanti dovute a squalifiche, con Piccinini, Tonoli e Guiu Vilanova fuori dai giochi. Dall’altra parte, la Giana Erminio dovrà fare a meno di Fumagalli, anch’egli squalificato. L’ultimo confronto in campionato tra le due squadre risale alla stagione 2021-22, con un pareggio 1-1 all’andata al Città di Gorgonzola e la vittoria della Pergolettese 2-0 al ritorno al Voltini.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Matteo Abbate schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin, Arini, Lambrughi, Andreoli, Figoli, Bariti, Artioli, Jaouhari, Felicioli, Mazzarani, Piu. Risponderà la Giana Erminio allenata da Andrea Chiappella con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Zacchi, Previtali, Ferrante, Minotti, Groppelli, Franzoni, Marotta, Messaggi, Lamesta, Fall, Barzotti.

PERGOLETTESE GIANA ERMINIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Giana Erminio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











