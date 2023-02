Video/ Pergolettese Juventus U23 (0-1) gol e highlights: decide Iocolano! (Serie C)

VIDEO PERGOLETTESE JUVENTUS U23 (0-1): SUCCESSO BIANCONERO

Video Pergolettese Juventus U23 che vede la formazione ospite partire meglio con diverse occasioni come per esempio la prima capitata nella testa di Sersanti che si spegne sul fondo. Tra i più pericolosi c’è sicuramente il giovane Cudrig che tra primo tempo, ma soprattutto secondo tempo va vicinissimo al goal in ben tre occasioni. La prima deviando la palla di tacco, la seconda di testa e la terza sbagliando da buonissima posizione. L’episodio che cambia la partita è al minuto 35 con l’espulsione dei uomini di casa di Figoli che lascia in dieci uomini la sua formazione.

Nel finale Abiuso va vicino al gol. Secondo tempo che vede il tiro giro del numero 10 juventino Compagnon che non trova la porta di poco. Pioggia di cartellini gialli ben tre in un minuto per Lambrughi, Arini e Berrenechea. Trova il goal della Juventus ma questo viene annullato per via di un intervento il regolare all’interno e la rigore avversaria. Anche i cambi per la formazione juventina dentro Mulazzi, fuori Turicchia e Cudrig per Lipari. Nel finale decide il gol di Iocolano al minuto 85 che mette tutti d’accordo con la vittoria della formazione juventina.

VIDEO PERGOLETTESE JUVENTUS U23: IL TABELLINO

PERGOLETTESE: Abiuso F., Arini M., Artioli F., Bariti D. (dal 30′ st Verzeni N.), Figoli M., Lambrughi A., Piccinini S., Soncin M. (Portiere), Varas K., Villa L., Vitalucci H. (dal 1′ st Andreoli L.). A disposizione: Andreoli L., Bozzuto R., Cancello R., Iori M., Mazzarani A., Rubbi S. (Portiere), Tonoli D., Verzeni N., Vilanovai G.

JUVENTUS U23: Barbieri T., Barrenechea E., Compagnon M. (dal 35′ st Besaggio M.), Crespi G. M. (Portiere), Cudrig N. (dal 29′ st Lipari M.), Huijsen D., Iocolano S., Mulazzi G. (dal 28′ st Turicchia R.), Poli F., Savona N. (dal 1′ st Sekulov N.), Sersanti A.. A disposizione: Besaggio M., Bonetti A., Daffara G. (Portiere), Lipari M., Ntenda J., Nzouango F., Palumbo M., Pecorino E., Raina M. (Portiere), Sekulov N., Stramaccioni D., Turicchia R.

Reti: al 40′ st Iocolano S. (Juventus U23) .

Ammonizioni: al 18′ pt Figoli M. (Pergolettese), al 22′ st Lambrughi A. (Pergolettese), al 23′ st Arini M. (Pergolettese) al 23′ st Barrenechea E. (Juventus U23).

Espulsioni: al 35′ pt Figoli M. (Pergolettese).

VIDEO PERGOLETTESE JUVENTUS U23: GOL ED HIGHLIGHTS











