Video/ Pergolettese Lecco (1-0) gol e highlights: Scardina risolve la gara (Serie C)

VIDEO PERGOLETTESE LECCO 1-0: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 1-0 Pergolettese Lecco. La gara valevole per l’11^ giornata di andata del girone A di Serie C 2021-2022, viene decisa dal colpo di testa vincente di Filippo Scardina, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per la Pergolettese si tratta di un importante successo che muove la classifica dopo la sconfitta subita nello scorso turno in casa del Fiorenzuola. Per il Lecco continua il periodo negativo, seconda sconfitta consecutiva e un solo punto nelle ultime tre giornate.

Andiamo a vivere i migliori momenti della partita. Il primo tempo inizia con i padroni di casa a spingere fin da subito sull’acceleratore. Dopo appena 5 minuti, Morello viene servito in area di rigore. Il calciatore di casa, tutto solo sbaglia il controllo e la palla si spegne di poco fuori. Grande occasione sprecata in questa circostanza. La Pergolettese continua a spingere e al 17′ si porta in vantaggio. Calcio d’angolo battuto corto per Morello, pennellata al centro e incornata vincente di Filippo Scardina, è 1-0. Al 25′ il Lecco prova a reagire, il tiro di Lora finisce però alto. Nel finale di tempo ci prova Battistini di testa, ma non imprime la giusta forza e la palla viene controllata da Galeotti. Il primo tempo si chiude con il vantaggio per 1-0 della Pergolettese.

VIDEO PERGOLETTESE LECCO 1-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Lecco torna in campo con un approccio diverso. Fin dall’inizio prova a ristabilire la parità nel punteggio. Al 50′ infatti si rendono pericolosi. Morosini controlla sulla trequarti e va alla conclusione, la palla però viene bloccata da Galeotti. Il Lecco continua ancora a spingere. Al 57′ Masini va al cross, la difesa della Pergolettese respinge e la palla finisce sui piedi di Lora che controlla e calcia. La palla si spegne però alta.

Al 58′ è ancora Morosini a provarci per il Lecco, ma il suo tiro ha poca fortuna. Al 69′ la Pergolettese ha una clamorosa occasione per chiudere il match. Punizione dal limite dell’area. Varas finta di calciare, lascia la battuta a Lambrughi che serve Morello lasciato tutto solo davanti al portiere ospite. Il calciatore della squadra di casa calcia però male e centra clamorosamente la traversa. All’87’ il Lecco sfiora il pareggio con Mastoianni, ma il colpo di reni di Galeotti gli nega la gioia. Nei minuti finali, la Pergolettese gestisce e la gara termina con il risultato di 1-0.

VIDEO PERGOLETTESE LECCO 1-0: IL TABELLINO

RETI: 17′ Scardina (P).

PERGOLETTESE (4-3-3): Galeotti; Bariti, Ferrara, Lambrughi, Villa; Zennaro (dal 48′ s.t. Vitalucci), Arini, Varas; Guiu Vilanova (dal 30′ s.t. Perseu), Scardina, Morello (dal 39′ s.t. Moreo). A disp. Soncin, Meddah, Cancello, Faini, Verzeni, Mercado, Nava, Fonseca. All. Lucchini.

LECCO (3-4-3): Pissardo; Battistini, Marzorati, Enrici; Masini, Lora (dal 30′ s.t. Di Munno), Kraja (dal 25′ s.t. Celjak), Zambataro; Morosini (dal 20′ s.t. Buso), Petrovic (dal 1′ s.t. Mastroianni), Ganz (dal 1′ s.t. Iocolano). A disp. Ndiaye, Galli, Lakti, Di Munno, Merli Sala, Reda, Sparandeo. All. Zironelli.