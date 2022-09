Video/ Pergolettese Piacenza (2-1) gol ed highlights: finale incredibile!

VIDEO PERGOLETTESE PIACENZA (2-1): SUCCEDE DI TUTTO!

Una gara incredibile tra Pergolettese e Piacenza. Comincia subito alla grande il campionato di Serie C girone A, con i padroni di casa in grado di portare a casa i 3 punti dopo una sfida tutt’altro che banale, ricca di emozioni e colpi di scena. A passare in vantaggio, nel primo tempo, è la Pergolettese con Varas. Calcio di punizione sul quale si presenta Mazzarani: il pallone viene messo in area di rigore dalla corsia di destra, mentre Varas viene lasciato solo dalla difesa avversaria e non sbaglia sul tap-in. Dopo alcune occasioni non troppo pericolose del Piacenza, finisce il primo tempo. A 4 minuti dalla ripresa, ecco il raddoppio con Andreoli in contropiede dopo un errore di Nelli su un calcio d’angolo.

DIRETTA/ Cremonese Sassuolo streaming video tv: lombardi a caccia di punti (Serie A)

VIDEO PERGOLETTESE PIACENZA: CHE FINALE!

La sfida tra Pergolettese e Piacenza termina con un finale davvero incredibile: al 71′ è arrivato un rosso ai danni di Suljic per un intervento scomposto ai danni di Varas. Arbitro che non ha dubbi ed estrae il rosso. All’84’, Zunno ha accorciato le distanze, intercettando un cross di Conti. Lasciato solo dalla difesa gialloblù, il giocatore ha messo in rete la palla del 2 a 1. Le speranze di riaprire il match, però, si sono schiantate contro le decisioni del direttore di gara. Dopo pochi minuti si è accesa una mischia tra Mazzarani e Parisi, espulsi entrambi. Due rossi diretti che hanno lasciato la Pergolettese in dieci e il Piacenza in nove. Ancora qualche minuto ed ecco un nuovo rosso, questa volta ai danni di Zunno: il calciatore del Piacenza autore del gol ha applaudito ironicamente l’arbitro dopo un fischio contrario e ha lasciato i suoi in otto. Un finale incredibile e 3 punti alla Pergolettese con i gol di Varas e Andreoli.

DIRETTA/ Empoli Cagliari Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

VIDEO PERGOLETTESE-PIACENZA (2-1): IL TABELLINO

PERGOLETTESE: Soncin, Tonoli, Lambrughi, Arini, Bariti, Mazzarani, Varas, Vilanova, Villa, Andreoli, Vitalucci. A disp. Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Corti, Lucenti, Iori, Artioli, Ruani, Abiuso, Verzeni, Piccinini, Volpe. All. Fabbro.

PIACENZA: Tintori, Parisi, Cosenza, Nava, Capoferri, Palazzono, Nelli, Suljic, Frosinini, Rossetti, Biancheri. A disp. Rinaldi, Vivenzio, Giacchino, Zunno, Pezzola, Lamesta, Ruiz, David, Munari, Vianni, Conti, Onisa, Masetti. All. Scalise.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

RETI: 9′ Varas, 49′ Andreoli, 82′ Zunno.

Diretta/ Gubbio Montevarchi streaming video tv: umbri alla verifica (Serie C)

VIDEO PERGOLETTESE-PIACENZA (2-1): GOL ED HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA