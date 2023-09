Video/ Pergolettese Pro Patria (0-1) gol e highlights: Stanzani condanna i gialloblù (29 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE PRO PATRIA: LA CRONACA

C’è stato un momento di grande emozione al Voltini quando ha fatto il suo ingresso in campo l’allenatore della Pergolettese, Abbate, colpito pochi giorni fa da un malore durante la gara con il Vicenza. Il tecnico si è completamente ristabilito e ha ripreso possesso della sua panchina. Peccato che il suo ritorno non sia coinciso con un risultato positivo per i gialloblù, sconfitti 1 a 0 dalla Pro Patria. Dopo solo un quarto d’ora di gioco, infatti, i tigrotti hanno aperto le danze con il gol di Stanzani, servito impeccabilmente da Ndrecka, autore dell’assist. Nulla da fare per Soncin, se non raccogliere il pallone in fondo alla rete. Nonostante la situazione di svantaggio, i padroni di casa non si sono persi d’animo e si sono proposti spesso in avanti con Aucelli e Artioli, non assistiti dalla Dea Bendata.

Nella ripresa la Pergolettese ha intensificato i suoi sforzi nel tentativo di pareggiare i conti. Tuttavia la difesa della Pro Patria si è rivelata spesso e volentieri un ostacolo insormontabile per gli attaccanti avversari. La partita ha avuto comunque una svolta inaspettata negli ultimi minuti quando Somma ha commesso un fallo da ultimo uomo su Cerasani lanciatissimo verso la porta, beccandosi un cartellino rosso diretto. L’episodio lascia i tigrotti in dieci uomini e offre ai gialloblù la possibilità di chiudere in superiorità numerica, nel recupero però ci pensa Rovida a salvare il risultato deviando sul palo la conclusione di Artioli, quella di Caccavo si stampa sulla traversa ma il gioco era già fermo per una segnalazione di offside. La tensione gioca ancora un brutto scherzo ad Abbate che perde completamente le staffe e inveisce contro l’arbitro Restaldo che lo allontana dall’area tecnica prima che accusi un altro mancamento…

VIDEO PERGOLETTESE PRO PATRIA 0-1, IL TABELLINO

PERGOLETTESE-PRO PATRIA 0-1 (0-1)

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini (83’ Lambrughi); Bariti, Aucelli (78’ Jaouhari), Artioli, Figoli (63’ Cerasani), Felicioli (63’ Mazzarani); Caccavo, Guiu Vilanova. All. Matteo Abbate.

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Moretti, Fietta, Saporetti; Nicco (85’ Marano), Mallamo (89’ Ferri), Bertoni, Renault, Ndrecka (63’ Somma); Stanzani (85’ Vaghi), Castelli (63’ Parker). All. Riccardo Colombo.

ARBITRO: Gabriele Restaldo (Sez. di Ivrea).

AMMONITI: 5’ Nicco (PPA), 13’ Caccavo (PER), 31’ Bertoni (PPA), 37’ Castelli (PPA), 75’ Parker (PPA), 90’+4’ Ferri (PPA).

ESPULSO: 82’ Somma (PPA)

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 14’ Stanzani (PPA).

