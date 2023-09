DIRETTA PERGOLETTESE PRO PATRIA/ Video streaming tv: la storia del derby lombardo (Serie C 29 settembre 2023)

DIRETTA PERGOLETTESE PRO PATRIA: TESTA A TESTA

La diretta del match tra Pergolettese Pro Patria sta per iniziare in questa sesta giornata del girone A di serie C. Prima del fischio da parte dei direttori di gara, spulciamo i precedenti tra queste due formazioni, che si sono affrontate la bellezza di 12 volte nel loro passato. Il tabellino al momento vede avanti la Pergolettese che comanda con sei successi; segue la Pro patria con quattro vittorie. Le restanti due partite sono terminate con il risultato di parità.

Prima sfida giocata nel 2016 terminata con il risultato di 3-0 per i biancoblù, ed è campionato di serie D. Gara di ritorno vinta dalla Pergolettese che vinse anche la successiva. Tra il 2018 e il 2019 ben due pareggi consecutivi tra serie D e Lega Pro, prima di lasciare spazio alle due vittorie consecutive da parte della formazione biancoblù con i risultati rispettivamente di 0-3 e 1-2. Squadra di casa che torna alla vittoria nel 2021 e che ha vinto quattro delle ultime 5 sfide contro la Pro Patria. (Marco Genduso)

PERGOLETTESE PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pergolettese Pro Patria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pergolettese Pro Patria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pergolettese Pro Patria, in diretta venerdì 29 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. La Pro Patria sta vivendo un inizio di campionato difficile, con 3 sconfitte nelle prime 5 partite, di cui due consecutive. La squadra allenata da Riccardo Colombo sta lottando per trovare la giusta forma e dovrà migliorare le sue prestazioni per ottenere risultati migliori, soprattutto dopo l’ultimo 0-3 interno subito dalla Triestina.

La Pergolettese, dall’altro lato, ha ottenuto 7 punti nelle prime 5 partite, superando di quattro punti la Pro Patria. Nonostante non abbia ancora impressionato appieno, la squadra ha registrato due vittorie, contro la Pro Sesto (5-2 nella prima giornata) e la Triestina (2-1). Bariti e i suoi compagni di squadra vengono da una sconfitta di misura contro il Vicenza. La scorsa stagione, entrambi gli incontri tra queste squadre sono stati vinti dalla squadra di Crema, con un punteggio di 3-2 in casa e 2-1 in trasferta al “Carlo Speroni”.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Matteo Abbate schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani, Artioli, Figoli, Felicioli; Caccavo, Guiu Vilanova. Risponderà la Pro Patria allenata da Riccardo Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rovida, Moretti, Minelli, Saporetti, Piran, Marano, Mallamo, Ferri, Ndrecka, Stanzani, Parker.

PERGOLETTESE PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Pro Patria, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l'eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











