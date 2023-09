Video/ Pergolettese Pro Sesto (5-2) gol e highlights: che esordio per Caia! (Serie C, 4 settembre 2023)

VIDEO PERGOLETTESE PRO SESTO (5-2): GOLEADA CREMASCA

Segnatevi immediatamente questo nome: Federico Caia, attaccante classe 2003 di proprietà del Verona che lo ha girato in prestito alla Pergolettese per fargli fare un po’ di esperienza nel campionato di Serie C. Ebbene, all’esordio stagionale il numero 70 ha dimostrato subito di che pasta è fatto realizzando una tripletta nel 5-2 contro la malcapitata Pro Sesto. Sin dai primi minuti di gioco si intuisce chiaramente che aria tira, si vede una sola squadra in campo ed è quella di casa che sblocca la contesa quando le lancette non hanno ancora completato il secondo giro d’orologio: Guiu Vilanova innesca Caia che non lascia scampo a Del Frate.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Trento passa a Trieste! (oggi 4 settembre 2023)

Il portiere ospite ci metterà del suo propiziando la rete del raddoppio con un’uscita maldestra, lasciando lo specchio della porta completamente spalancato per Piccinini che non può proprio sbagliare. I gialloblù mettono i tre punti in cassaforte ancor prima del giro di boa del primo tempo, segna ancora Caia che sfrutta nel migliore dei modi la splendida giocata di Bariti. Del Frate prova a farsi perdonare per l’errore precedente ma prima dell’intervallo deve incassare il poker che porta la firma di Piccinini – doppietta anche per lui, niente male per un terzino.

Diretta/ Fiorenzuola Renate (risultato finale 0-1): assalti piacentini a vuoto (Serie C, 4 settembre 2023)

VIDEO PERGOLETTESE PRO SESTO: IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa la Pro Sesto si ripresenta in campo (ah perché c’era un’altra squadra oltre alla Pergolettese?) con tre volti nuovi: Arras, Giorgeschi e Marchisano, in rigoroso ordine alfabetico. Il copione del match però non cambia, i padroni di casa non hanno nessuna pietà degli avversari e il già citato Caia si porta addirittura a casa il pallone. Sul 5 a 0 i ragazzi di Abbate tirano i remi in barca, come biasimarli: l’undici di Parravicini accorcia le distanze nell’ultimo quarto di partita con Bussaglia e Petrelli, quest’ultimo approfittando di una papera colossale di Soncin che avrebbe certamente rimpinguato il repertorio di Mai Dire Gol. I gialloblù – che hanno chiuso in dieci per l’espulsione senza senso di Aucelli che prende a schiaffi Arras in seguito a un banalissimo contrasto – si impongono per 5-2 e mettono in guardia le altre squadre del girone A: per i play-off bisognerà fare i conti con loro.

DIRETTA/ Alessandria Novara (risultato finale 0-0): grigi insuperabili (Serie C, 4 settembre 2023)

VIDEO PERGOLETTESE PRO SESTO 5-2, IL TABELLINO

PERGOLETTESE-PRO SESTO 5-2 (4-0)

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli (87′ Lambrughi), Arini, Piccinini; Bariti, Figoli (88′ Andreoli), Artioli, Mazzarani (60′ Aucelli), Caia (59′ Caccavo); Guiu Vilanova, Capoferri (79′ Felicioli). All. Matteo Abbate.

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Mapelli (46′ Marchisano), Toninelli, Maurizi; Iotti, Sala, Gattoni, Bussaglia (78′ Petrungaro), Barranca (46′ Arras); Florio (46′ Giorgeschi), Basili. All. Francesco Parravicini.

ARBITRO: Gianluca Renzi (Sez. di Pesaro).

AMMONITI: 35′ Figoli (Pergolettese), 41′ Barranca (Pro Sesto), 45′ Mapelli (Pro Sesto), 75′ Toninelli (Pro Sesto).

ESPULSO: 69′ Aucelli (Pergolettese) per gioco scorretto.

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 2′, 19′ e 55′ Caia (Pergolettese), 14′ e 39′ Piccinini (Pergolettese), 65′ Bussaglia (Pro Sesto), 90′ Petrelli (Pro Sesto).