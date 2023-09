DIRETTA/ Pergolettese Pro Sesto (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 4 settembre 2023)

DIRETTA PERGOLETTESE PRO SESTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Tutto pronto per la diretta Pergolettese Pro Sesto, indubbiamente uno dei testa a testa più avvincenti per la prima giornata di Serie C girone A. Le due squadre si sono affrontate 14 volte nel corso della loro storia, la prima volta nella stagione 2014-2015 del campionato di Serie D. Nel doppio confronto è stata la squadra lombarda ad avere la meglio; vittoria di misura all’andata in casa della squadra di Crema, pareggio per 0-0 invece nel turno di ritorno.

L’ultimo confronto è invece riferito alla stagione 2022-2023 di Serie C; ancora la Pro Sesto vittoriosa in trasferta nel turno di andata, ma il match di ritorno è invece andato alla Pergolettese. L’equilibrio visto nei precedenti confronti apre dunque ad una varietà di scenari per il prossimo match, il fattore casalingo non è mai stato decisivo ed è lecito credere che anche in questo caso potrebbe non essere determinante. (Agg. Valerio Beck)

PERGOLETTESE PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pergolettese Pro Sesto sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pergolettese Pro Sesto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PERGOLETTESE PRO SESTO: TRA SALVEZZA E PLAYOUT!

Pergolettese Pro Sesto, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Sfida tutta lombarda tra due squadre che hanno conquistato entrambe i play off nella passata stagione. La Pergolettese, dopo aver festeggiato una brillante salvezza, si è spinta fino alla post season dove l’avventura si è conclusa al primo turno, con la sconfitta sul campo del Padova.

Ancora più brillante è stato il cammino della Pro Sesto, a lungo in lizza anche per il primo posto e la promozione diretta in B. Il calo finale ha fatto scivolare i sestesi al quarto posto nella regular season, per poi chiudere l’avventura nei play off sul campo del Vicenza. Derby lombardo a Crema vinto 1-2 dalla Pro Sesto l’11 dicembre 2022, ultimo successo della Pergolettese in casa contro i sestesi il 2-1 dell’11 settembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Matteo Abbate schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Tonoli, Arini, Capoferri; Bariti, Mazzarani, Andreoli, Aucelli, Bozzuto; Caccavo, Guiu Vilanova. Risponderà la Pro Sesto allenata da Francesco Parravicini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Del Frate, D’Alessio, Giorgeschi, Gattoni, Toninelli, Iotti, Sala, Arras, Barranca, Marchisano, Ferro.

PERGOLETTESE PRO SESTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Pro Sesto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











