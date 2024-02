Video/ Pergolettese Pro Vercelli (3-0) gol e highlights: apre Mazzarani! (Serie C, 24 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE PRO VERCELLI: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Voltini la Pergolettese supera la Pro Vercelli per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Mussa tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso il 6′ con Mazzarani e poi anche con Tonoli sparando alto al volo verso il 9′. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu insistono sollecitando Mastrantonio tra i pali con Artioli oltre a cogliere un palo con Guiu sul prosieguo dell’azione al 34′.

Nel secondo tempo il Pergo suona la carica con un tiro di Caia a sfiorare il palo al 50′ ed i piemontesi rispondono con Maggio al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro i Cannibali riescono a passare in vantaggio al 63′ grazie al calcio di rigore trasformato da Mazzarani e concesso per fallo di Iotti su Artioli, trovano il gol del raddoppio al 67′ per merito di Bariti, su assist di Guiu il quale sigla poi il tris al 69′ con l’aiuto di Mazzarani.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Maria Manzo, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Bariti e Guiu da un lato, Nepi, Iotti, Rutigliano e Sarzi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono alla Pergolettese di salire a quota 33 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Vercelli non si muove, rimanendo ferma a 38 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE PRO VERCELLI: IL TABELLINO

Pergolettese-Pro Vercelli 3 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 63′ RIG. Mazzarani(P); 68′ Bariti(P); 69′ Guiu(P).

Assist: 68′ Guiu(P); 69′ Mazzarani(P).

PERGOLETTESE (3-5-2) – Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani, Artioli, Andreoli, Felicioli; Caia, Guiu. A disposizione: Cattaneo, Dordoni, Lambrughi, Schiavini, Cerasani, Jaouhari, Piu, Bozzuto. Allenatore: Giovanni Mussa.

PRO VERCELLI (4-3-3) – Mastrantonio; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Rutigliano, Sarzi Puttini; Mustacchio, Nepi, Maggio. A disposizione: Ghisleri, Vaccarezza, Frey, Haoudi, Contaldo, Gheza, Casazza, Forte, Citi, Pinzi, Pannitteri, Kozlowski, Petrella, Rojas. Allenatore: Andrea Dossena.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sezione di Torre Annunziata).

Ammoniti: 22′ Bariti(P); 22′ Guiu(P); 35′ Nepi(V); 44′ Iotti(V); 54′ Rutigliano(V); 83′ Sarzi(V).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE PRO VERCELLI

