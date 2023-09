Video/ Pergolettese Renate (0-0) gol e highlights: Bianchimano manca il colpaccio (Serie C 16 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE RENATE: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Voltini le squadre di Pergolettese e Renate si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Abbate ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con maggior convinzione al 17′ quando costringono Fallani ad intervenire sulla conclusione provata da Mazzarani.

I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu, a ridosso dell’intervallo, insistono fallendo una buona opportunità, complice anche una deviazione avversaria, sul tiro di Bariti intorno al 43′. Nel secondo tempo i canarini si disperano quando il tentativo di Figoli viene salvato provvidenzialmente sulla linea di porta da Alcibiade al 61′. Nell’ultima parte dell’incontro i nerazzurri non capitalizzano un buon suggerimento di Sartore con Bianchimano al 75′ e da quel momento la gara non regala più ulteriori emozioni degne di nota.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Drago, proveniente dalla sezione di Portogruaro, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Guiu Vilanova, Tonoli, Arini, Figoli e Piccinini da un lato, Garetto, Sorrentino e Bracaglia dall’altro. Il punto conquistato in questo terzo turno di campionato permette rispettivamente alla Pergolettese di portarsi a quota 4 ed al Renate di salire a 5 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE RENATE: IL TABELLINO

Pergolettese-Renate 0 a 0

PERGOLETTESE (3-5-2) – Soncin: Piccinini, Tonoli, Arini; Capoferri, Artioli, Mazzarani, Figoli, Bariti; Guiu Vilanova, Caccavo. A disposizione: Cattaneo, Doldi, Lambrughi, Adreoli, Cerasani, Tacchinardi, Schiavini, Felicioni, Bignami, Bozzuto, Jaouhari. Allenatore: Matteo Abbate.

RENATE (4-3-3) – Fallani; Possenti, Auriletto, Alcibiade, Bracaglia; Baldassin, Gasperi, Garetto; Rolando, Sorrentino, Procaccio. A disposizione: Ombra, Munaretti, Esposito, Maletic, Amadio, Sartore, Mondonico, Tremolada, Currarino, Bianchimano. Allenatore: Massimo Pavanel.

Arbitro: Mattia Drago (sezione di Portogruaro).

Ammoniti: 21′ Garetto(R); 31′ Guiu Vilanova(P); 38′ Sorrentino(R); 52′ Bracaglia(R); 55′ Tonoli(P); 63′ Arini(P); 88′ Figoli(P); 90’+2′ Piccinini(P).