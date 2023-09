DIRETTA PERGOLETTESE RENATE/ Video streaming tv: ecco i numeri del derby (Serie C, 16 settembre 2023)

DIRETTA PERGOLETTESE RENATE: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Pergolettese Renate possiamo notare come questa partita ci abbia fatto abbastanza compagnia negli ultimi anni: bisogna infatti dire che dall’agosto 2013 le due squadre si sono incrociate 11 volte, la prima in Coppa Italia Lega Pro e poi ancora nella Seconda Divisione di quel campionato e nella Serie C unica, quella che conosciamo oggi. Il bilancio ci racconta di quattro vittorie a testa e tre pareggi, per cui un totale equilibrio; lo scorso marzo abbiamo avuto l’ultima al Voltini di Crema e la Pergolettese ha vinto con un netto 3-0, trovando le reti di Mattia Iori, Kevin Varas Marcillo (su rigore) e Daniel Tonoli.

Il Renate non batte la Pergolettese dalla stagione 2020-2021: in quel caso erano arrivate due vittorie ed entrambe per 2-0. Sul campo dei gialloblu era arrivato il timbro di Elvis Kabashi e Giuseppe Giovinco; da quel momento però la Pergolettese ha vinto tre partite pareggiandone una, è rimasta imbattuta e ha costretto il Renate a segnare un solo gol (in un ko a Meda nell’aprile 2022) e subirne 6. Il trend recente dunque parla a favore della squadra cremasca: vedremo se oggi, nella diretta di Pergolettese Renate, questo andamento sarà confermato o succederà qualcosa di diverso, vale a dire il ritorno al successo da parte delle pantere. (agg. di Claudio Franceschini)

PERGOLETTESE RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Pergolettese Renate sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pergolettese Renate in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

REGNA L’EQUILIBRIO

Pergolettese Renate, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “Giuseppe Voltini” di Crema, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C, girone A. Un match che si preannuncia avvincente, almeno in base a quanto emerso dopo le prime due giornate. I padroni di casa, infatti, hanno messo in cascina una vittoria contro la Pro Sesto e una sconfitta di misura sul campo della Lumezzane mentre i nerazzurri hanno vinto sul terreno del Fiorenzuola per poi ottenere un buon pareggio contro la Pro Vercelli.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE RENATE

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Renate, match che andrà in scena allo stadio “Giuseppe Voltini” di Crema. Per mister Matteo Abbate spazio al solito 3-5-2 con Soncin tra i pali e una difesa composta da Piccinini, Arini e Tonoli. In avanti il tandem formato da Guiu e Caia. Per gli ospiti allenati da mister Massimo Pavane, invece, consueto 4-3-3 con Rolando, Sorrentino e Sartore nel tridente offensivo.

PERGOLETTESE RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

