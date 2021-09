Video/ Perugia Alessandria (1-1) gol e highlights: De Luca non basta (Serie B)

VIDEO PERUGIA ALESSANDRIA 1-1: IL GOL DI DE LUCA NON BASTA AI PADRONI DI CASA

Finisce in parità la sfida tra Perugia e Alessandria. Grazie al risultato finale di 1-1, i grigi conquistano il primo in campionato e muovono la loro classifica. Pareggio che alza sicuramente il morale dello spogliatoio, conquistato su un campo difficile, contro una squadra in salute. I biancorossi erano reduci da un secco 3-0 conseguito sul campo della Cremonese. Primo tempo che si apre con un copione piuttosto chiaro: è il Perugia a fare la partita, con l’Alessandria ad aspettare e pronta a sfruttare le ripartenze. Succede tutto in tre minuti: protagonista assoluta è la difesa dei piemontesi.

Al 14′, Di Gennaro sbaglia un semplice retropassaggio di testa, servendo involontariamente De Luca, che supera in corsa Pisseri e realizza l’1-0 in favore dei padroni di casa. Vantaggio che dura poco però. Al 17′, calcio d’angolo battuto da Lunetta. Cross al centro e Prestia va a colpire di testa, dopo essersi liberato della marcatura di Rosi. Gol dell’1-1, e parità subito ristabilita. La prima frazione non regala altre emozioni e termina senza sussulti. Nella ripresa, è quasi un monologo del Perugia, che deve però fare con uno strepitoso Pisseri. Il portiere dell’Alessandria, mura prima una conclusione di Carretta. Poi, nel finale si supera, parando la conclusione di Rosi al 94′. Il risultato finale è di 1-1. Quarto risultato utile consecutivo per il Perugia e primo punto per l’Alessandria.

VIDEO PERUGIA ALESSANDRIA 1-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Perugia-Alessandria, terminata con il risultato di 1-1, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei biancorossi, Massimiliano Alvini. L’allenatore si è detto rammaricato per il risultato, queste le sue parole: “Ci è mancata una vittoria sporca che ci avrebbe proiettato in alto, ma credo che il punto di oggi sia importante per la crescita di squadra. Abbiamo fatto la partita, concedendo pochissimo. L’atteggiamento e la lettura tattica sono state buone, ma non mi è piaciuto come abbiamo palleggiato a centrocampo. Dopo l’impresa di Cremona le aspettative erano alte. Noi giochiamo sempre per vincere”.

Felice per il primo punto conquistato, il tecnico dell’Alessandria, Moreno Longo. Queste le sue parole nel port-partita: “È fondamentale, ci permette di fermare quella striscia negativa troppo pesante rispetto alle prestazioni sul campo. Le sconfitte potevano scalfire al fiducia del gruppo perché, pur prodigandoci molto, non avevamo portato a casa nulla: il risultato è arrivato su un campo duro. Con Alvini abbiamo giocato a scacchi. Se volevamo fare almeno un punto, dovevamo venire qui con la nostra identità e con umiltà: il Perugia è una squadra brava nel palleggio, altrettanto lo siamo stati noi nel costringerli a giocare sporco, una cosa alla quale loro non sono abituati”.

VIDEO PERUGIA ALESSANDRIA 1-1: IL TABELLINO

Reti: pt 14’ De Luca (P), 17’ Prestia (A).

PERUGIA: Chichizola; Rosi, Curado, Sgarbi; Falzerano, Ghion (20’ st Segre), Vanbalghem (20’ st Burrai), Lisi (38’ st Murano); Kouan (1’ st Gyabuaa); Carretta (26’ Matos), De Luca. All. Alvini.

ALESSANDRIA: Pisseri; Prestia (22’ st Benedetti), Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba (15’ st Palazzi), Lunetta (22’ st Celesia); Milanese (15’ st Chiarello); Corazza, Palombi (42’ st Kolaj). All. Longo.

Arbitro: Marini di Roma.

