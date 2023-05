Video/ Perugia Benevento (3-2) gol e highlights: biancorossi retrocessi in Serie C

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA BENEVENTO: VITTORIA AMARA

Perugia Benevento video gol e highlights dell’ultima giornata di Serie B terminata con il successo per 3-2 da parte degli umbri sui campani. Una vera e propria vittoria di Pirro per gli uomini in biancorosso che nonostante i tre punti conquistati in zona Cesarini non sono riusciti ad arrivare in zona playout poiché il Brescia è riuscito a strappare un pareggio dal Renzo Barbera di Palermo. La serata era inizia malissimo per il Perugia che dopo mezz’ora era addirittura sotto di un gol in virtù del terzo centro stagionale di Farias.

Nella ripresa l’orgoglio umbro viene fuori e nel giro di cinque minuti prima Lisi su calcio di rigore e poi Di Carmine ribaltano il risultato dando fiducia e speranza al pubblico presente al Renato Curi che aveva gli occhi sulla partite e le orecchie sulla radiolina, nella speranza di ricevere buone notizie dagli altri campi. All’84’ la partita sembra ormai in ghiaccio visto che Glik viene espulso dall’arbitro Dionisi, ma in realtà c’è ancora spazio per il clamoroso 2-2 targato Ciao al novantunesimo. Il Perugia riesce poi quantomeno a ripassare in vantaggio con Kouan al quarto di recupero, un gol che nemmeno lo stesso classe 1999 festeggia visto che andrà poi sotto la curva a chiedere scusa per la retrocessione.

VIDEO GOL E HIGHLITS PERUGIA BENEVENTO: KOUAN ENTRA E SEGNA, LISI STRINGE I DENTI

Perugia Benevento poteva diventare una delle pagine più importanti della storia dei biancorossi con una salvezza last-minute che avrebbe avuto dell’incredibile. Purtroppo per i tifosi umbri nemmeno una vittoria ha garantito un posto ai playout e dunque quella con i campani rimarrà una vittoria con ben poco da festeggiare. Chi merita tutti gli appalusi del mondo è Lisi: insieme a Casasola, assente di lusso, l’ex terzino del Pisa è senza dubbio uno dei pezzi forti del Perugia e pur di esserci nella gara contro il Benevento ha stretto i denti.

Il destino l’ha premiato con un calcio di rigore sull’1-0 per gli ospiti che ha tirato con grande senso di responsabilità, battendo Manfredini e guidando alla rimonta. Piccola soddisfazione anche per Christian Kouan, classe 1999 e prodotto dee Settore Giovanile del Perugia che in mezz’ora dal suo ingresso in campo approfitta di un’incomprensione giallorossa per timbrare il cartellino.

VIDEO GOL PERUGIA BENEVENTO, IL TABELLINO

PERUGIA-BENEVENTO 3-2

MARCATORI: 30′ Farias (B), 53′ rig. Lisi (P), 58′ Di Carmine (P), 91′ Ciano (B), 95′ Kouan (P)

PERUGIA (3-4-1-2): Abibi; Sgarbi, Angella, Curado; Paz (46′ Olivieri), Iannoni (80′ Bartolomei), Santoro (84′ Vulic), Lisi; Luperini (62′ Kouan); Di Carmine, Di Serio (62′ Capezzi). A disposizione: Gori, Rosi, Cancellieri, Vulikic, Matos, Ekong, Baldi. Allenatore: Castori

BENEVENTO (3-5-2): Manfredini 5.5; Veseli 5, Glik 5, Tosca 5; El Kaouakibi 6 (75′ Tello 6), Karic 6, Schiattarella 6 (62′ Kubica 6), Koutsoupias 6.5, Foulon 5.5 (86′ Leverbe 4); Ciano 6.5, Farias 6.5. A disposizione: Paleari, Lucatelli, Carfora, Pastina, Sanogo. Allenatore: Agostinelli 6.5

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila

AMMONITI: Curado, Olivieri, Capezzi (P)

ESPULSI: 83′ Glik (B) per proteste













