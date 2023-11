Video/ Perugia Carrarese (1-1) gol e highlights: rete annullata a Seghetti! (Serie C, 25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA CARRARESE: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Curi le squadre di Perugia e Carrarese si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa partono forte affacciandosi presto in zona offensiva e vedendosi anche annullare un gol per fuorigioco all’11’ con Kouan. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Dal Canto crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 37′ grazie alla rete messa a segno da Capello, su assist di Cicconi.

I toscani reagiscono trovando però il gol del pareggio al 45’+2′ per merito dell’autorete di Imperiale, propiziata da Matos. Nel secondo tempo i grifoni ricominciano in maniera arrembante cogliendo la traversa con il neo entrato Ricci subito al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi si vedono annullare un gol per fuorigioco con Seghetti al 59′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Ancora, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Iannoni e Matos da un lato, Illanes e Schiavi dall’altro. Il punto conquistato in questo quindicesimo turno di campionato permette al Perugia di salire a quota 26 ed alla Carrarese di portarsi a 27 punti nella classifica del girone B della Serie C.

Perugia-Carrarese 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 37′ Capello(C); 45’+2′ AUTO Imperiale(P).

Assist: 37′ Cicconi(C); 45’+2′ Matos(P).

PERUGIA (4-3-1-2) – Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Matos, Seghetti. All.: Baldini.

CARRARESE (3-5-2) – Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Capello, Panico. All.: Dal Canto.

Arbitro: Andrea Ancora (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 10′ Illanes(C); 18′ Iannoni(P); 45’+2′ Matos(P); 90’+3′ Schiavi(C).

