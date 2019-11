Video/ Perugia Cittadella (0-2): highlights e gol. D’Urso e Diaw decidono il match

Il video con gli highlights e i gol di Perugia-Cittadella 0-2 ci mostra come la squadra di Venturato abbia espugnato il Curi conquistando i tre punti. Grazie alla terza vittoria esterna in campionato, in attesa degli impegni di Chievo e Salernitana, la comvideopagine veneta sale momentaneamente al terzo posto in classifica mettendosi in scia al Crotone e al Benevento capolista. Finora i grifoni non avevano mai perso in casa ma sono incappati nella classica giornata storta dove niente è andato per il verso giusto. Se nemmeno il capocannoniere della Serie B, Pietro Iemmello, riesce a trovare uno spiraglio per fare gol, tutto diventa più difficile per gli uomini di Massimo Oddo che vengono trafitti a freddo da Christian D’Urso quando sono trascorsi pochissimi minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Maggioni. Vicario prova a tenere a galla i suoi con una serie di parate su uno scatenato Diaw che nel recupero del primo tempo firmerà il raddoppio, un colpo durissimo da digerire per i padroni di casa che rientrano negli spogliatoi frastornati e con il morale sotto i tacchi. Evidentemente il tecnico del Perugia nell’intervallo non ha saputo pizzicare le corde giuste, perché nella ripresa è sempre il Cittadella da attaccare e a sfiorare il terzo gol con Vita che deve accontentarsi del calcio d’angolo e D’Urso che si vede negare la doppietta personale dal palo. Solamente nell’ultima parte di gara la formazione umbra si affaccia in avanti con Di Chiara e Fernandes che provano a far timbrare il cartellino a Paleari (che non prende gol dallo scorso 18 ottobre), che per oltre un’ora si è girato i pollici entrando in azione per tenere gli ospiti avanti di due gol fino al triplice fischio. Il verdetto del campo è inequivocabile, ha vinto la squadra che ha giocato meglio e ha approcciato la partita con piglio deciso e sbarazzino. CLICCA QUI PER IL VIDEO PERUGIA CITTADELLA

VIDEO PERUGIA CITTADELLA, LE DICHIARAZIONI

Il migliore in campo, Davide Diaw, è intervenuto ai microfoni di DAZN subito dopo la fine del match: “Sono stanco morto, ho dato tutto ma sono contentissimo per il risultato. Dovevamo giocare una partita di sacrificio perché affrontavamo una squadra molto solida che in casa non aveva mai perso, abbiamo trovato subito il vantaggio ed è stato a dir poco fondamentale segnare il gol del raddoppio a ridosso dell’intervallo, perché poi nella ripresa ci siamo compattati per non correre rischi. Il mister vuole sempre spingersi in avanti a prescindere dal risultato, è uno che si difende attaccando ed è grazie a questo atteggiamento se oggi siamo là davanti. Approfittiamo della sosta per recuperare, tra due settimane ci aspetterà un’altra battaglia contro il Pisa. L’imbattibilità di Paleari? Almeno qualche gol in allenamento riusciamo a farglielo, forse lo fa apposta per darci la carica… scherzi a parte è un grandissimo portiere che ci dà sicurezza e tranquillità perché sappiamo sempre che se le cose dovessero mettersi a male poi ci pensa lui a toglierci dai guai. La classifica non dobbiamo mai guardarla, fa piacere essere in alto dopo un partenza da incubo ma il campionato è lunghissimo, i calcoli si fanno ad aprile”.

