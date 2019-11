Diretta Perugia Cittadella/ Streaming video DAZN: sfida ad alta quota (Serie B)

Perugia Cittadella, che sarà diretta dal signor Maggioni e si gioca sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Grifoni reduci dall’importante successo in trasferta sul campo del Crotone che ha permesso loro di staccarsi al secondo posto in classifica, un punto avanti al gruppo delle terze e a -5 dal Benevento primo della classe. Successo importante ma da confermare ora contro un Cittadella che resta a ridosso della zona play off anche dopo l’ultimo pari senza reti contro il Frosinone e che soprattutto ha solo 2 punti di svantaggio rispetto agli umbri, in una classifica del campionato di Serie B che resta molto corta quando un quarto di torneo è già trascorso.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Cittadella, sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CITTADELLA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Perugia Cittadella, sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. 4-3-2-1 per il Perugia allenato da Massimo Oddo, che schiererà: Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Capone, Buonaiuto; Iemmello. Risponderà il Cittadella di Roberto Venturato con un 4-3-1-2: Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Luppi; Panico, Celar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Perugia Cittadella la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 1.95, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.30 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 4.00. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.10 l’over 2.5 e quotato 1.70 l’under 2.5.



