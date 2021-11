Video/ Perugia Cittadella (1-1) gol e highlights: Beretta risponde a Matos

Perugia e Cittadella si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Matos e Beretta. Un pareggio che porta entrambe le compagini a quota 21 in classifica. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Lisi crossa, ottima uscita di Kastrati. Santoro serve Falzerano che punta l’avversario e crossa, sfuma l’occasione. Bella giocata di Vita che prova il servizio per Beretta, chiude bene Santoro. Siamo giunti intanto al minuto venti del match, fatica a decollare il match. Vita commette fallo su Santoro e si becca il giallo. Bella azione di Falzerano che mette in mezzo un cross molto interessante, De Luca non trova il tocco vincente per un soffio. Vita per Antonucci che si mette in proprio e calcia, tiro murato. Matos! La sblocca il Perugia! Uno-due con De Luca con Matos che in area non fallisce. Pochi minuti alla fine della prima frazione, Perugia avanti. Termina la prima frazione, decide al momento. Matos.

SECONDO TEMPO

Lisi pesca De Luca, conclusione al volo murata dall’avversario. Cittadella che attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio. Cross di Benedetti che non trova nessuno. Grande imbucata per Matos che per un soffio non trova la doppietta personale. Baldini per Berette che di testa non sigla da due passi! De Luca da oltre venti metri, sfera che non inquadra la porta. Grandissima parata di Chichizola su Antonucci! Beretta! Arriva il pareggio del Cittadella! Antonucci spizza la sfera per il compagno di squadra che non sbaglia. De Luca serve Matos che da solo, contro il portiere avversario, spreca il raddoppio! Termina il match, un giusto pari firmato da Matos e Beretta tra Perugia e Cittadella.

IL TABELLINO

PERUGIA (3-5-2) Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Falzerano, Segre (45′ st Gyabuaa), Ghion (32′ st Vanbaleghem), Santoro (13′ st Kouan), Lisi (32′ st Ferrarini); Matos, De Luca (45′ st Murano). In panchina: Fulignati, Righetti, Zanandrea, Sounas, Murgia, Bianchimano. Allenatore: Alvini.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare, Perticone, Benedetti (41′ st Donnarumma); Vita (26′ st D’Urso), Pavan (26′ st Mazzocco), Branca; Antonucci (41′ st Danzi); Beretta, Baldini. In panchina: Maniero, Mattioli, Smajlai, Ciriello, Mastrantonio, Cuppone, Tavernelli. Allenatore: Gorini.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

RETI: 38′ pt Matos, 33′ st Beretta.

NOTE: temperatura rigida, terreno in buone condizioni. Paganti: 2544. Ammoniti: Vita, Cassandro, Falzerano, Lisi, Branca, Curado. Angoli: 3-5. Recupero: 1′; 9′.

