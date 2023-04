Video/ Perugia Cosenza (0-0) gol e highlights: punto d’oro per i calabresi (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA COSENZA: SENZA EMOZIONI!

La sfida salvezza tra Perugia e Cosenza termina a reti bianche. Match che ha regalato emozioni a sprazzi ma al Curi si avvertiva il peso della sfida. Un punto d’oro per i calabresi che vanno a quota 38 punti mentre il Perugia resta terz’ultimo a 35 punti. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Rispoli crossa in mezzo, Furlan agguanta la sfera senza grandi problemi. Capezzi mette un bel cross calibrato al centro, ottima la chiusura di Meroni in angolo, abbiamo intanto raggiunto il ventesimo minuto di gara, davvero poche le emozioni al Curi.

Cross di Marras per Delic che di testa sfiora il gol, Cosenza che si rende pericoloso. Santoro prende il giallo per simulazione in area, ammonizione sacrosanta. Siamo a metà della prima frazione di gara, la sfida salvezza tra Perugia e Cosenza è ancora bloccata sullo zero a zero. Problemi per Matos che si ferma, sembra qualcosa alla schiena. Purtroppo Matos deve abbandonare il terreno di gioco, al suo posto c’è Di Serio. Cinque minuti alla fine della prima frazione di gara, il match fatica ad accendersi, la posta in palio è molto alta. Struna interviene a gamba tesa su Nasti, scatta il giallo tra le proteste degli avversari che chiedevano il rosso. Brescianini entra in area, prima di calciare a botta sicura viene anticipato da Kouan! Termina la prima frazione tra Perugia e Cosenza dopo due minuti di recupero.

Marras calcia con il sinistro da fuori area, Furlan blocca. Delic ci prova con il sinistro, la sfera sbatte contro il palo! Cosenza ad un passo dal vantaggio! Problemi per Brescianini che ha preso un colpo alla testa, vedremo se riuscirà a continuare. Per fortuna Brescianini si rialza senza problemi. Iannoni serve un gran pallone in area per Lisi che spreca in maniera clamorosa. Perugia che attacca a testa bassa, cross teso di Lisi, Micai libera con i piedi. Lisi ci prova con il destro, palla fuori. D’Orazio calcia al volo e per poco non trova un grandissimo gol, Furlan è rimasto immobile. Espulso Marras! Simulazione e secondo giallo, il Cosenza chiude in dieci. Sgarbi commette fallo su D’Urso e si prende il giallo. Cross di Casasola, non ci arriva Luperini di testa. Perugia riversato in avanti a caccia di una vittoria che sarebbe importantissima. Contropiede del Cosenza, fallo tattico di Lisi che salva i padroni di casa. Termina il match, punto d’oro per i calabresi.

VIDEO PERUGIA COSENZA, IL TABELLINO

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Capezzi (7′ st Iannoni), Santoro (27′ st Bartolomei), Cancellieri (7′ s Lisi); Kouan (1′ st Luperini); Matos (34′ pt Di Serio), Di Carmine. A disp. Gori, Abibi, Rosi, Angella, Vulic, Paz, Lisi, Ekong. All. Castori

COSENZA (4-4-2): Micai; Rispoli (25′ st Venturi), Vaisanen, Meroni, Martino; Marras, Voca, Brescianini (25′ st Praszelik), D’Orazio; Delic (25′ st Finotto, 42′ st D’Urso), Nasti (12′ st Zilli). A disp.: Marson, Salihamidzic, Calò, Kornvig, Prestianni, Cortinovis, Agostinelli. All.: Viali

ARBITRO: Marcenaro di Genova

Espulso al 40′ st Marras per doppia ammonizione. Ammoniti: Santoro (P), Struna (P), Brescianini (C).

