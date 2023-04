DIRETTA/ Perugia Cosenza streaming video tv: i precedenti sono in parità

DIRETTA PERUGIA COSENZA: TESTA A TESTA

A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita in diretta Perugia Cosenza soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Tutte disputate in Serie B, le gare tra le due squadre vedono un bilancio in perfetta parità. Questo il ruolino degli undici precedenti: due vittorie per il Perugia, sette pareggi e due vittorie per il Cosenza.

Il primo doppio confronto risale alla stagione 1994/1995, perfetto equilibrio: 0-0 all’andata e 0-0 al ritorno. Il primo successo del Perugia risale al 14 aprile del 1996: vittoria per 2-1 allo stadio Renato Curi. Per risalire al primo trionfo del Cosenza dobbiamo tornare al 23 febbraio del 2019: successo corsaro per 0-1 grazie al timbro su rigore di Bruccini. L’ultimo confronto è quello della gara d’andata: il match del 4 dicembre scorso è terminato 0-0. (Aggiornamento di MB)

PERUGIA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Perugia Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

RISULTATO SCONTATO?

Perugia Cosenza, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto per la salvezza quello in programma questo pomeriggio tra umbri e calabresi, divisi da tre punti e reduci da momenti molto diversi…

Il Perugia è diciassettesimo con 34 punti, frutto di nove vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte. I biancorossi sono reduci da tre sconfitte di fila, l’ultima per 2-0 contro il Genoa. Il Cosenza, invece, è sedicesimo a quota 37 punti, raccolti grazie a nove vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte. Striscia positiva per i rossoblu, che nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro il Cittadella.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA COSENZA

Castori e Viali alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici della diretta Perugia Cosenza. Partiamo dalla compagine umbra, il modulo è il solito 3-5-2: Furlan, Sgarbi, Curado, Struna, Casasola, Luperini, Bartolomei, Capezzi, Paz, Kouan, Di Serio. Passiamo adesso ai calabresi, in campo con il consueto 4-4-2: Micai, Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio, Marras, Voca, Calò, D’Urso, Nasti, Zilli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Perugia favorito sul Cosenza secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote dei bookmakers di Eurobet: la vittoria del Perugia è a 1,83, il pareggio è a 3,35, mentre il successo del Cosenza è a 4,60. Non ci si aspettano molte reti: Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,97 e 1,75.

