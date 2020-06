Video/ Perugia Crotone (0-0): highlights, pareggio senza gol (Serie B)

Allo Stadio Renato Curi le formazioni di Perugia e Crotone non si fanno del male senza riuscire ad andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0: il video Perugia Crotone ci racconta dunque una partita senza gol. Nelle fasi iniziali dell’incontro la partita viene giocata su buoni ritmi sebbene nessuna delle due squadre riesca a creare reali pericoli alle rispettive difese avversarie nel corso di tutta la frazione. I padroni di casa si vedono però costretti a rimpiazzare prematuramente l’infortunato Falcinelli con Melchiorri già al 22′ e la squadra allenata dal tecnico biancorosso Cosmi rimane pure in inferiorità numerica dal 25′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Di Chiara. Nel secondo tempo i calabresi di mister Stroppa tentano di prendere in mano le redini del match con scarsa fortuna, senza quindi essere in grado di concretizzare e limitandosi a centrare una traversa intorno al 53′ con il neo entrato Mustacchio. Nemmeno l’ingresso di Maxi Lopez nell’ultima parte della gara aiuta i rossoblu a spezzare l’equilibrio iniziale. Il punto conquistato in questo trentesimo turno del campionato cadetto permette rispettivamente al Perugia di salire a quota 40 mentre il Crotone avanza a quota 51 nella classifica di Serie B. CLICCA QUI PER IL VIDEO PERUGIA CROTONE: HIGHLIGHTS

VIDEO PERUGIA CROTONE: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Crotone, anche in virtù della superiorità numerica conquistata prima della mezz’ora di gioco, avrebbe meritato qualcosa in più di un semplice pareggio. I rossoblu hanno fatto loro il possesso palla finale con il 66%, supportato pure da un maggior numero di passaggi totali, ovvero 591 contro 304. In zona offensiva sono stati 5 per parte le conclusioni indirizzate nello specchio della porta ma ben 77 a 32 gli attacchi pericolosi collezionati dai calabresi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata il Crotone a causa del 17 a 14 nel computo dei falli e l’arbitro A. Di Martino, oltre ad aver espulso Di Chiara con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Mazzocchi, Melchiorri e Carraro da un lato, Messias, Cuomo e Zanellato dall’altro.

Perugia Crotone 0 a 0

PERUGIA – Fulignati, Rosi, Angella, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano(59′ Rajkovic), Carraro, Nicolussi, Di Chiara; Iemmello(78′ Buonaiuto), Falcinelli(22′ Melchiorri). All.: Cosmi.

CROTONE – Cordaz, Cuomo, Marrone, Golemic(84′ Curado); Gerbo(46′ Mustacchio), Messias, Benali, Zanellato(71′ Evans), Molina(71′ Maxi Lopez); Simy, Armenteros(46′ Crociata). All.: Stroppa.

Arbitro: A. Di Martino.

Ammoniti: Mazzocchi, Messias, Zanellato, Cuomo, Melchiorri, Carraro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA