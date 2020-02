Video/ Perugia Empoli (0-1): highlights e gol. Frattesi regala 3 punti a Marino

Il video di Perugia Empoli ci racconta della bella vittoria ottenuta al Curi dalla formazione azzurra, con il risultato di 1-0 e nella 25^ giornata del Campionato di Serie B. Considerando le azioni salienti della sfida per la cadetteria, vediamo che la squadra toscana si è riservata all’ultimo di dare la scossa giusta alla partita: è infatti arrivato solo 89’ il gol che ha di fatto regalato tre punti più che preziosi agli azzurri, a firma di Frattesi. Andando però con ordine segnaliamo che il primo tempo si è chiuso senza gol e all’insegna dell’equilibrio: fin dalle prime battute è stato l’Empoli a giostrare maggiormente il gioco ma il Perugia non si è fatto attendere troppo, rispondendo con efficacia man mano scorreva il tempo. Buone azioni da gol e importanti squilli al Curi, ma si arriva alla ripresa sempre fermi sull’0-0. Nel secondo tempo è il Perugia ha prendere mano le redini del gioco ed è solo alla mezz’ora che arriva la prima occasione del parziale per i toscani, con Ciciretti. Al’89 ecco poi il pari con Frattesi: i grifoni provano subito a rispondere in cerca del pari e un minuto dopo è Kouan a depositare il pallone in rete, ma il gol voce annullato per allo sul portiere azzurro. Il triplice fischio finale consacra dunque il successo toscano e il terzo KO di fila per gli umbri, che scivolano sempre di più nella graduatoria di Serie B.

IL TABELLINO

PERUGIA EMPOLI 0-1 (O-O PT)

PERUGIA: Vicario, Rosi, Carraro, Mazzocchi, Iemmello (41′ st Melchiorri), Buonaiuto, Greco (35′ st Dragomir), Di Chiara, Kouan, Angella (23′ st Sgarbi), Rajkovic. A disp.: Fulignati, Albertoni, Falcinelli, Nicolussi Caviglia, Konate, Falasco. All. Bazzani

EMPOLI: Brignoli, Maietta, Romagnoli (1′ st Sierralta), Bajrami (18′ st Ciciretti), Frattesi, La Mantia (35′ st Mancuso), Ricci, Balkovec, Fiammozzi, Tutino, Henderson.A disp.: Branduani, Perucchini, Nikolaou, Stulac, Zurkowski, Pinna, Fantacci, Bandinelli. All. Marino

ARBITRO: Antonio Rapuano della sezione di Rimini (Di Gioia – Vono)

RETI: 44′ st Frattesi

NOTE: 1.991 paganti per un totale di 7.401 spettatori. Ammoniti Balkovec, Rosi, Romagnoli, Henderson, Iemmello, Sierralta

