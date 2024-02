Video/ Perugia Juventus Next Gen (2-0) gol e highlights: Sylla ancora decisivo! (Serie C, 25 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA JUVENTUS NEXT GEN: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Curi il Perugia supera la Juventus Next Gen per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Brambilla si affacciano subito in zona offensiva con un tiro di Sekulov parato senza problemi da Adamonis intorno al 4′. I padroni di casa allenati da mister Formisano replicano al 7′ con Torrasi, a sua volta disinnescato da Scaglia tra i suoi pali. I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono con scarso successo quando la conclusione di Cerri viene bloccata facilmente dall’estremo difensore avversario al 17′.

Gli umbri si vedono poi costretti a sostituire prematuramente Dell’Orco con Souare a causa di un infortunio al 36′, ma riescono a passare in vantaggio al 44′ grazie alla rete messa a segno da Sylla, bravo a sfruttare l’assist offertogli dal suo compagno Matos. Nel secondo tempo i biancorossi suonano la carica di nuovo al 54′ con un colpo di testa di Sylla e trovano il gol del raddoppio già al 55′ per merito di Lewis, in posizione ottimale per insaccare la sfera dopo il tiro di Paz respinto da Scaglia. Nell’ultima parte dell’incontro i piemontesi, oltre a rischiare su Iannoni all’82’, faticano nel riscattarsi come dimostrato pure dal calcio di punizione di Cancellieri finito direttamente in rimessa laterale all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Vergaro, proveniente dalla sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Mezzoni da un lato ed Hasa dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono al Perugia di salire a quota 49 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Juventus Next Gen non si muove, rimanendo ferma a 37 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA JUVENTUS NEXT GEN: IL TABELLINO

Perugia-Juventus Next Gen 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 44′ Sylla(P); 55′ Lewis(P).

Assist: 44′ Matos(P).

PERUGIA (3-4-1-2) – Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Paz, Agosti, Torrasi, Lisi; Matos; Seghetti, Sylla. A disposizione: Abibi, Yimga, Cancellieri, Iannoni, Bartolomei, Cudrig, Lomangino, Lickunas, Giunti, Souare, Cicioni, Viti All.: Formisano.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2) – Scaglia; Savona, Muharemovic, Stramaccioni; Perotti, Salifou, Palumbo, Hasa, Rouhi; Sekulov, Cerri. A disposizione: Zelezny, Fuscaldo, De Jesus Gomez, Comenencia, Guerra, Iocolano, Stivanello, Turicchia, Anghelè, Bonetti, Da Graca All.: Brambilla.

Arbitro: Giorgio Vergaro (sezione di Bari).

Ammoniti: 21′ Hasa(J); 41′ Mezzoni(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA JUVENTUS NEXT GEN













