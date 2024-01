Video/ Perugia Lucchese (3-0) gol e highlights: due assist e una rete per Sylla! (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA LUCCHESE: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Curi il Perugia supera la Lucchese per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Gorgone centrano subito un palo con Yeboah già al 3′ e Guadagni non è più fortunato poi al 4′. I padroni di casa guidati da mister Formisano replicano forzando Chiorra alla parata in corner su Matos. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Ricci, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Sylla con una rovesciata.

I rossoneri colgono invece un altro palo con Rizzo Pinna al 44′. Nel secondo tempo i grifoni tentano di allungare con il neo entrato Cancellieri che spara largo di pochissimo al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi trovano il gol del raddoppio al 73′ per merito di Paz, liberato da Sylla che cala il tris definitivo al 90’+2′ con l’aiuto di Kouan.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Mirabella, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bozzolan da un lato, Quirini, Guadagni, Tumbarello e Fazzi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Perugia di salire a quota 33 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Lucchese non si muove, rimanendo ferma a 24 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA LUCCHESE: IL TABELLINO

Perugia-Lucchese 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 35′ Ricci(P); 73′ Paz(P); 90’+2′ Sylla(P).

Assist: 35′, 73′ Sylla(P); 90’+2′ Kouan(P).

PERUGIA (3-4-3) – Adamonis; Angella, Vulikic, Dell’Orco; Paz, Kouan, Torrasi, Bozzolan; Ricci, Sylla, Matos. A disposizione: Abibi, Furlan, Cancellieri, Mezzoni, Viti, Iannoni, Bezziccheri, Acella, Bartolomei, Santoro, Cudrig, Polizzi. Allenatore: Alessandro Formisano.

LUCCHESE (3-4-3) – Chiorra; Quirini, Alagna, De Maria; Fazzi, Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Guadagni, Yeboah, Rizzo Pinna. A disposizione: Coletta, Berti, Perotta, Tiritiello, Romero, Sueva, Djibril, Magnaghi, Russo, Cuochi, Leone. Allenatore: Giorgio Gorgone.

Arbitro: Domenico Mirabella (sezione di Napoli).

Ammoniti: 34′ Bozzolan(P); 55′ Quirini(L); 58′ Guadagni(L); 62′ Tumbarello(L); 70′ Fazzi(L).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA LUCCHESE













