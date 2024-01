Diretta/ Perugia Lucchese (risultato 0-0) streaming video tv: palo di Yeboah! (Serie C, 7 gennaio 2024)

DIRETTA PERUGIA LUCCHESE (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Umbria la partita tra Perugia e Lucchese è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati dal tecnico Gorgone centrano subito un palo con Yeboah già al 3′ e Guadagni non è più fortunato poi al 4′. I padroni di casa guidati da mister Formisano replicano forzando Chiorra alla parata in corner su Matos. Ecco le formazioni ufficiali:

Video/ Perugia Cesena (0-3) gol e highlights: doppietta di Saber! (Serie C, 23 dicembre 2023)

PERUGIA (3-4-3) – Adamonis; Angella, Vulikic, Dell’Orco; Paz, Kouan, Torrasi, Bozzolan; Ricci, Sylla, Matos. A disposizione: Abibi, Furlan, Cancellieri, Mezzoni, Viti, Iannoni, Bezziccheri, Acella, Bartolomei, Santoro, Cudrig, Polizzi. Allenatore: Alessandro Formisano. LUCCHESE (3-4-3) – Chiorra; Quirini, Alagna, De Maria; Fazzi, Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Guadagni, Yeboah, Rizzo Pinna. A disposizione: Coletta, Berti, Perotta, Tiritiello, Romero, Sueva, Djibril, Magnaghi, Russo, Cuochi, Leone. Allenatore: Giorgio Gorgone. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Perugia Cesena (risultato finale 0-3): tris con Berti! (Serie C, 23 dicembre 2023)

PERUGIA LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Lucchese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Lucchese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA

La diretta della gara che vede affrontarsi Perugia Lucchese presenta due squadre che si trovano rispettivamente al quinto e ottavo posto in classifica. Partiamo subito dai padroni di casa che hanno collezionato ben 30 punti in campionato con 21 reti realizzate e 18 subite. In queste 19 partite il giocatore aver trovato più gol con la maglia del Perugia risulta essere Alexander Seghetti. L’attaccante classe 2004 sta stupendo tutti risultando essere un attaccante moderno capace di trovare con facilità la rete nonostante la giovane età.

Video/ Lucchese Ancona (1-0) gol e highlights: rete di Yeboah! (Serie C, 22 dicembre 2023)

Dall’altra parte, e dunque in casa della Lucchese, il giocatore più rappresentativo risulta essere il ventitreenne Andrea Rizzoli Pinna. Il trequartista ex Palermo ha già realizzato 5 gol, di cui quattro consecutivamente tra il 25 novembre e il 6 dicembre. Oggi risulta essere il miglior marcatore della propria formazione. Lucchese che con 24 punti in classifica si ritrova l’ottavo posto con 16 gol fatti e 20 subiti. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andranno le cose al Renato Curi: la diretta di Perugia Lucchese comincia! (Marco Genduso)

PERUGIA LUCCHESE: IL GRIFONE VUOLE CREDERCI!

Perugia Lucchese, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Mimmo Pavone e Alessandro Mariani di Pineto, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Attualmente, il Perugia si trova al quinto posto in classifica, avendo accumulato 30 punti in 19 partite, risultato di 7 vittorie, 9 pareggi e soltanto 3 sconfitte. Nonostante questo rendimento che ha mantenuto gli umbri saldamente nella zona play-off, la squadra allenata da Alessandro Formisano sta attraversando un periodo meno brillante con soltanto una vittoria nelle ultime 5 partite, affiancata da 2 pareggi e 2 sconfitte (l’ultima il pesante 0-3 interno contro il Cesena).

La Lucchese, invece, si troverà ad affrontare una sfida impegnativa allo stadio Renato Curi. La squadra toscana si trova attualmente in decima posizione in classifica con 24 punti, grazie anche al discreto rendimento nelle ultime 5 partite, che ha visto 2 pareggi, 1 sconfitta e 2 vittorie (l’ultima in casa contro l’Ancona). Nonostante si trovi fuori casa, la Lucchese proverà a sorprendere il Perugia, che cerca di riscattare le due sconfitte consecutive nelle ultime due sfide.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Perugia Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Alessandro Formisano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Abibi; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Acella, Bartolomei, Iannoni; Matos, Seghetti, Lisi. Risponderà la Lucchese allenata da Giorgio Gorgone con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Alagna, Sabbione, Benassai, De Maria; Tumbarello, Gucher; Guadagni, Russo, Fedato; Magnaghi.

PERUGIA LUCCHESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA