Video/ Perugia Olbia (3-0) gol e highlights: il Grifo torna alla vittoria (Serie C, 7 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA OLBIA (3-0): LA PARTITA

Vittoria convincente del Perugia sull’Olbia grazie al 3-0 davanti al pubblico del “Renato Curi”: i biancorossi di Alessandro Formisano tornano al successo nel girone B della Serie C e rilanciano la propria candidatura come mina vagante dei prossimi play-off con un tris che invece affossa quasi definitivamente le speranze di salvezza dei sardi. Eppure la sfida era cominciata sotto il segno dei bianchi allenati da Oberdan Biagioni, pericolosi subito con Ragatzu e poi sfortunati con la traversa al 10′ di Dessena: superato lo spavento, il Grifo cominciava a macinare gioco e nel giro di 20′ chiudeva la pratica: dopo il gol di Vazquez al 25′, lo stesso argentino colpiva il palo e poi nel recupero arrivava la rete di Iannoni che batteva van der Want al termine di una bella azione personale.

DIRETTA/ Perugia Olbia (risultato finale 3-0): che tris umbro, sardi oramai a picco! (Serie C, 7 aprile 2024)

Con queste premesse la ripresa diventava una formalità per gli umbri: la squadra isolana provava un timido forcing in avvio e si rendeva pericolosa con Biancu, poi il penalty concesso per un fallo sul sempre presente Vazquez (dell’esecuzione e tris si incaricava Ricci) faceva scorrere i titoli di coda già al minuto 66. Tra girandola dei cambi e una chance per Ragatzu il match si spegneva trascinandosi senza scossoni fino al triplice fischio del direttore di gara: con questa vittoria il Perugia sale a quota 62 e, pur restando quarto, mette nel mirino la terza piazza della Carrarese; notte fonda per l’Olbia che cercava punti-salvezza e finisce invece per restare ultimo a 25 punti, scavalcato dalla Fermana vittoriosa a sorpresa contro i corregionali della Torres.

Diretta/ Rimini Olbia (risultato finale 5-0): la chiudono Lamesta e Gorelli! (Serie C, oggi 3 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA OLBIA (3-0): IL TABELLINO

PERUGIA: Adamonis, Mezzoni (dal 1′ st Souare), Angella, Vulikic, Bozzolan, Iannoni (dal 25′ st Polizzi), Agosti (dal 14′ st Torrasi), Lisi, Ricci (dal 33′ st Bartolomei), Paz (dal 14′ st Kouan), Vazquez. A disposizione: Abibi, Cancellieri, Cudrig, Dell’Orco, Seghetti, Sylla, Viti, Yimga. Allenatore: Alessandro Formisano.

OLBIA: van der Want, Bellodi, Motolese, Mameli (dal 1′ st Zallu), Montebugnoli, Arboleda, Dessena, Biancu (dal 19′ st Incerti), Catania (dal 19′ st Palomba), Ragatzu (dal 35′ st Gennari), Nanni (dal 33′ st Bianchimano). A disposizione: Fraraccio, Rinaldi, Fabbri, Guidotti, La Rosa, Scapin, Scaringi. Allenatore: Oberdan Biagioni.

DIRETTA/ Olbia Sestri Levante (risultato finale 1-2) streaming: la decide Fossati (Serie C, 30 marzo 2024)

Ammoniti: Vazquez (P), Angella (P), Biancu (T), Dessena (T), Palomba (T).

Reti: 25′ Vazquez (P), 45’+1 Iannoni (P), 21′ st rig. Ricci (P).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA OLBIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA