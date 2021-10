Video/ Perugia Reggina (0-2) gol e highlights: i calabresi volano (Serie B)

VIDEO PERUGIA REGGINA (0-2)

Allo Stadio Renato Curi la Reggina supera in trasferta il Perugia con un netto 2 a 0, ammiriamo tutte le emozioni di questa partita nel video Perugia Reggina 0-2. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Alvini vanno alla conclusione dalla distanza al 3′ con Zanandrea senza inquadrare lo specchio della porta ma sono gli ospiti guidati dal tecnico Aglietti a riuscire a passare in vantaggio al 5′ grazie alla rete messa a segno da Galabinov, autore di un colpo di testa vincente su assist di Bellomo. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi reagiscono sparando alto con Matos verso il 12′. Le emozioni scarseggiano ma nel finale della prima frazione di gioco è Bellomo a trovare il gol del raddoppio per gli amaranto al 45′, sfruttando un cross del suo compagno Di Chiara sporcato da Angella.

Nella ripresa il copione della gara sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza e sono infatti i calabresi a sfiorare l’eventuale tris al 53′ con il nuovo colpo di testa provato da Galabinov, su lancio dell’altro grande protagonista Bellomo. Nell’ultima parte dell’incontro il forcing dei grifoni, molto sfortunati nel perdere al 66′ il neo entrato Carretta in appena quattro minuti dal suo ingresso in campo a causa di un infortunio, si rivela essere troppo sterile per poter alimenatare le speranze di pervenire al pareggio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro G. Camplone, proveniente dalla sezione di Pescara, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Matos, Kouan e Burrai da un lato, Bellomo, Crisetig e Ricci dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo decimo turno del campionato cadetto permettono alla Reggina di salire a quota 19 nella classifica della Serie B mentre il Perugia non si muove, rimanendo fermo con i suoi 14 punti.

VIDEO PERUGIA REGGINA: IL TABELLINO

Perugia-Reggina 0 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 5′ Galabinov(R); 45′ Bellomo(R).

Assist: 5′ Bellomo(R).

PERUGIA (3-4-1-2) – Chichizola; Sgarbi, Angella, Zanandrea(76′ Murgia); Ferrarini, Ghion(61′ Burrai), Segre, Lisi(62′ Falzerano); Kouan; Matos(62′ Carretta; 66′ Murano), De Luca. A disposizione: Fulignati, Rosi, Gyabuaa, Dell’Orco, Vanbaleghem, Curado, Santoro. Allenatore: Alvini.

REGGINA (4-2-3-1) – Turati; Loiacono(84′ Lakicevic), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Laribi(64′ Ricci), Bellomo(71′ Hetemaj), Rivas(46′ Cortinovis); Galabinov(84′ Montalto). A disposizione: Micai, Amione, Liotti, Regini, Denis, Ménez, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: G. Camplone (sezione di Pescara).

Ammoniti: 32′ Bellomo(R); 36′ Matos(P); 58′ Kouan(P); 59′ Crisetig(R); 71′ Burrai(P); 90’+2′ Ricci(R).

