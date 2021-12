Video/ Perugia Vicenza (1-0) gol e highlights: De Luca regala i tre punti agli umbri

Il Perugia supera di misura il Vicenza grazie ad una rete siglata da De Luca, che potremo ammirare nel video Perugia Vicenza 1-0 con tutti gli highlights. Gli umbri volano momentaneamente in quarta posizione mentre il Vicenza resta ultimo a quota 7. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Giacomelli per Zonta che da due passi spreca il vantaggio per Vicenza. Ancora Vicenza pericoloso con Giacomelli che trova la grande risposta di Chichizola. Perugia che prova a rispondere con De Luca, palla fuori di pochissimo. De Luca sigla ma viene chiamato fuorigioco grazie anche al VAR. Errore difensivo del Vicenza, recupera Falzerano che non sfrutta la chance. Dipardo pesca Dalmonte che calcia a botta sicura, salva Chichizola. Vicenza che continua ad attaccare ma sbatte contro il portiere avversario. Pochi minuti alla fine di una prima frazione dove il Vicenza avrebbe meritato il vantaggio. Il direttore di gara decide di non dare alcun minuto di recupero, Perugia e Vicenza vanno al riposo sullo zero a zero.

Diretta/ Perugia Vicenza (risultato finale 1-0) streaming video tv: la decide De Luca

CLICCA QUI PER IL VIDEO PERUGIA VICENZA (1-0)

VIDEO PERUGIA VICENZA: SECONDO TEMPO

Burrai pesca De Luca che con il sinistro sblocca la gara! Dopo un lungo consulto al VAR viene convalidata la rete che significa vantaggio Perugia. Lisi per Matos che, da solo contro il portiere avversario, spreca la rete del raddoppio. De Luca da buona posizione non trova il raddoppio. Bella conclusione di Pontisso, è attento Chichizola. Vicenza, che dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa è sparita dal campo. Ricordiamo che il Vicenza è ultimo a quota 7 insieme al Pordenone. Dieci minuti alla fine, Perugia in pieno controllo. Pontisso per Brosco che di testa per un soffio non trova il pari! Termina il match tra Perugia e Vicenza, la decide una rete di De Luca.

Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e i dubbi per le sfide della 16^ giornata

IL TABELLINO

PERUGIA: Burrai S., Chichizola L., Curado M., Dell’Orco C., De Luca M. (dal 31′ st Vanbaleghem V.), Falzerano M. (dal 24′ st Ghion A.), Kouan C. (dal 2′ st Ferrarini G.), Lisi F. (dal 24′ st Righetti S.), Matos (dal 44′ st Murano J.), Segre J., Sgarbi F.. A disposizione: Baldi L., Carretta M., Ferrarini G., Fulignati A. (Portiere), Ghion A., Gyabuaa M., Murano J., Murgia A., Righetti S., Rosi A., Sounas D., Vanbaleghem V. Allenatore: Alvini M..

L.R. VICENZA: Brosco R., Bruscagin M. (dal 18′ st Pontisso S.), Crecco L. (dal 36′ st Calderoni M.), Dalmonte N., Di Pardo A. (dal 42′ st Padella E.), Giacomelli S., Grandi M. (Portiere), Ierardi M., Proia F., Ranocchia F., Zonta L. (dal 36′ st Alessio F.). A disposizione: Alessio F., Calderoni M., Confente A. (Portiere), Giacobbo F., Lattanzio A., Ongaro M., Padella E., Pizzignacco S. (Portiere), Pontisso S., Rigoni L., Sandon T. Allenatore: Brocchi C..

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 16^ giornata

Reti: al 6′ st De Luca M. (Perugia).

Ammonizioni: al 5′ pt Falzerano M. (Perugia), al 40′ pt Kouan C. (Perugia), al 10′ st De Luca M. (Perugia), al 40′ st Dell’Orco C. (Perugia) al 22′ pt Ierardi M. (L.R. Vicenza).



© RIPRODUZIONE RISERVATA