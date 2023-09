Video/ Pescara Arezzo (3-2) gol e highlights: Zeman conquista i 3 punti (Serie C girone B)

VIDEO PESCARA AREZZO (3-2): LA PARTITA

Il Pescara vince col brivido, trascinata da un pubblico meraviglioso, al termine di questa spettacolare gara valida per la terza giornata del Girone B, del campionato di Serie C. Allo stadio Adriatico parte forte il Delfino, che con un 1-2 pazzesco sembra tagliare le gambe all’Arezzo. All’11esimo arriva il gol che sblocca il punteggio: Milani incanta sulla sinistra, semina il panico tra le maglie granata e disegna un assist perfetto per l’inserimento preciso di Tunjov, che da quella posizione non può sbagliare. Passa appena un minuto, ed i padroni di casa addirittura raddoppiano, con Merola che si invola tutto solo in contropiede, arriva in area di rigore e a tu per tu con Trombini dimostra anche un’invidiabile freddezza. Mancino imparabile e 2-0.

Nel finale della prima frazione di gioco, però, tira fuori la testa la formazione toscana, e con molta fortuna trova la rete che accorcia il punteggio: autogol di Mesik, che prova ad anticipare Mawuli, e nel tentativo di allontanare la sfera impallina il proprio portiere. Nel secondo tempo parte meglio la squadra granata, e il pareggio non tarda ad arrivare: corner battuto bene da Settembrini e Gucci che con il destro al volo la gira da vero bomber, lasciando immobile Plizzari. Zampata letale, da killer dell’area di rigore. Al 72esimo, però, il Pescara con l’orgoglio riesce a vincerla grazie al colpo di testa meraviglioso di Cangiano su assist perfetto di Pierno.

VIDEO PESCARA AREZZO (3-2): TABELLINO

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Dagasso (dal 1′ st Cangiano dal 42′ st Vergani)), Squizzato, Tunjov (dal 34′ st De Marco); Merola (dal 31′ st Masala), Cuppone, Accornero (dal 1′ st Franchini). A disposizione:Ciocci, Di Pasquale, Masala, Aloi, Vergani, Floriani Mussolini, Mora, Manu, Pellacani, Staver, Moruzzi, De Marco, Tommasini, Cangiano, Franchini. Allenatore: Zdenek Zeman AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Masetti (dal 1′ st Chiosa), Polvani, Coccia; Settembrini, Bianchi (dal 1′ st Foglia), Mawuli; Guccione (dal 17′ st Gaddini), Gucci, Iori. A disposizione: Ermini, Borra, Montini, Risaliti, Kozak, Gaddini, Chiosa, Lazzarini, Zona, Castiglia, Poggesi, Foglia, Crisafi. Allenatore: Paolo Indiani DIRETTA/ Entella Sestri Levante (risultato finale 0-1): vittoria storica! Reti: all’11’ pt Tunjov, al 12′ pt Merola, al 45′ pt Mesik (autogol), all’11’ st Gucci, al 26′ st Cangiano Ammonizioni: Tunjov, Mawuli, Polvani, Gaddini, Brosco Recupero: 3 minuti nel primo tempo e nella ripresa 

