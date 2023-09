DIRETTA PESCARA AREZZO/ Video streaming tv: si rigioca dopo 14 anni (Serie C, 16 settembre 2023)

DIRETTA PESCARA AREZZO: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Pescara Arezzo ci raccontano di una partita che ha avuto il suo ultimo incrocio nel 2008-2009: dunque, una rivalità che ha preso corpo soprattutto nel primo decennio del XXI secolo ma che poi non si è più verificata. Le ultime dieci gare, in un arco temporale di cinque anni, raccontano di quattro vittorie dell’Arezzo e soltanto una del Pescara: è maturata qui allo stadio Adriatico nell’ottobre 2007, eravamo in Serie C (entrambe le squadre erano retrocesse) e precisamente nel girone B di Serie C1, successo firmato da Fabrizio Caracciolo e Marco Sansovini a segno entrambi nei primi 10 minuti del secondo tempo.

L’Arezzo ha saputo vincere in Abruzzo due volte, prendendosi anche il successo nell’ultima partita in termini assoluti: come già detto sono passati 14 anni e mezzo da quel giorno, in un match che era valido per il girone B della Prima Divisione Lega Pro. Anche in questo caso i due gol erano arrivati nel secondo tempo: gli amaranto si erano portati in vantaggio con Kelvin Matute e poi avevano raddoppiato a un minuto dal 90’ con Federico Turienzo. È bello che la diretta di Pescara Arezzo torni oggi a farci compagnia, vedremo come andranno le cose in campo tra qualche ora… (agg. di Claudio Franceschini)

PESCARA AREZZO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pescara Arezzo sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pescara Arezzo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pescara Arezzo, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Il Pescara si presenta all’appuntamento dopo una vittoria convincente per 3-1 contro la Juve Next Gen e un buon pareggio per 1-1 sul campo difficile del Perugia, in quello che era già uno scontro tra formazioni chiamate a confermare le ambizioni di Serie B.

Dall’altra parte, l’Arezzo, dopo una vittoria convincente contro il nuovo Rimini guidato da Raimondi, ha subito una sconfitta in casa contro una Carrarese in grande forma. In questa partita, l’Arezzo dovrà fare a meno di Pattarello, che è stato espulso nella sfida contro la Carrarese. Le due formazioni si ritrovano di fronte in campionato a Pescara a più di 14 anni dall’ultima volta, il 22 aprile 2009 fu l’Arezzo a vincere in Abruzzo con un secco 0-2.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA AREZZO

Le probabili formazioni della diretta Pescara Arezzo, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero. Risponderà l’Arezzo allenato da Paolo Indiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borra, Renzi, Polvani, Chiosa, Coccia, Bianchi, Settembrini, Mawuli, Iori, Gucci, Kozak.

PESCARA AREZZO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Arezzo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo dell’Arezzo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











