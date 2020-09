Video/ Pescara Chievo (0-0): gli highlights. Nessun gol all’Adriatico (Serie B)

Mancano i gol ma non i brividi nel video che sintetizza la sfida tra Pescara Chievo Verona. All’Adriatico i delfini e i clivensi si dividono la posta in palio, al termine di un match tutto sommato equilibrato. La gara parte nel migliore dei modi per la truppa pescarese, che crea scompiglio al Chievo con un’iniziativa di Bocic. I veneti attendono, pur senza rinunciare a ripartire in contropiede. Quando i gialloblu avanzano fanno paura, soprattutto con Fabbro che però spreca una buona opportunità attorno al diciottesimo. L’ex attaccante del Pisa si mette in evidenza al trentaseiesimo, quando a tu per tu con Fiorillo viene letteralmente ipnotizzato dall’estremo difensore degli abruzzesi. Il Pescara torna a farsi vedere in avanti sugli sviluppi di una rimessa laterale: questa volta è Ceter a colpire il pallone e la traversa con un tentativo di testa. Ritmi leggermente meno frizzanti nel corso del secondo tempo: gli ospiti, in particolar modo, sembrano aver perso un po’ di smalto offensivo visto nella prima frazione. Così per buona parte del match, Fiorillo può guidare i suoi difensori senza particolari preoccupazioni. Il Pescara prova ad approfittare della maggior benzina nelle gambe per tornare a premere sull’acceleratore. Ci prova prima Di Grazia e poi Bellanova, che manca il bersaglio praticamente a porta sguarnita. I delfini possono recriminare per le occasioni sprecate, mentre il Chievo tutto sommato può ritenersi soddisfatto per il punto ottenuto in terra pescarese.

IL TABELLINO

PESCARA CHIEVO VERONA

RISULTATO FINALE 0-0

PESCARA 1 FIORILLO, 2 BELLANOVA, 5 DRUDI, 6 SCOGNAMIGLIO, 7 BOCIC, 10 VALDIFIORI, 11 GALANO, 19 MASCIANGELO, 31 BUSELLATO, 40 OMEONGA, 77 CETER. A disposizione 22 DEL FAVERO, 38 RADAELLI, 3 ELIZALDE, 8 MEMUSHAJ, 18 BELLONI, 20 CRECCO, 21 VENTOLA, 23 DI GRAZIA, 24 CAPONE, 27 RICCARDI, 44 JAROSZYNSKI, 88 DIAMBO

Allenatore: MASSIMO ODDO

CHIEVO VERONA 33 SEMPER, 32 MOGOS, 6 LEVERBE, 5 RIGIONE, 13 RENZETTI, 10 OBI, 14 PALMIERO, 26 BERTAGNOLI, 16 GARRITANO, 23 DJORDJEVIC, 9 FABBRO

A disposizione 1 SECULIN, 12 BRAGANTINI, 2 ILLANES, 7 IVAN, 8 ZUELLI, 20 GRUBAC, 21 PAVLEV, 25 MORSAY, 27 COTALI, 29 ROVAGLIA, 43 TUZZO, 98 DE LUCA

Allenatore: ALFREDO AGLIETTI

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PESCARA CHIEVO



© RIPRODUZIONE RISERVATA