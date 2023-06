Video/ Pescara Foggia (3-4 d.c.r.) gol e highlights: Delio Rossi vola in finale (8 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PESCARA FOGGIA: CHE BATTAGLIA!

Il Foggia supera ai calci di rigore il Pescara all’Adriatico e vola in finale dei play off di serie C dove incontrerà il Lecco. Andiamo a ripercorrere le tantissime emozioni che ci ha regalato il match. Cuppone! Il Pescara la sblocca dopo appena due minuti di gara! Rafia crossa in mezzo per Cuppone che colpisce di testa in controtempo e trova il gol. Rafia in mezzo, Lescano di testa non centra la porta. Ottima occasione per Bjarkason che entra in area e calcia, palla fuori di poco. Costa in mezzo, Ogunseye di testa sfiora il gol! Dieci minuti di gara per un match molto divertente.

Pescara che prova ad attaccare a caccia del raddoppio. Ancora protagonista Rafia che mette un bel cross in mezzo, Lescano ed Aloi si disturbano e non trovano il tocco vincente. Gozzi per Cuppone che manca l’aggancio e spreca la rete del raddoppio. Petermann ci prova dal limite dell’area, D’Aniello compie un grande intervento. Ci prova Petermann, palla abbondantemente fuori. Frigerio entra in area e calcia, Cancellotti la mette in angolo. Di Pasquale commette fallo su Merola, primo giallo della gara. Aloi ci prova su punizione ma trova la barriera. Brosco prende la traversa! Palla in mezzo da angolo e sfera che coglie la traversa! Prova Lescano con il destro, Dalmasso la mette in angolo. Termina la prima frazione di gara.

Ognuseye serve di tacco Frigerio, inserimento e tiro, ottima la risposta di D’Aniello. Problemi per Bjarkason che deve lasciare il campo, al suo posto c’è Garattoni. Merola! Raddoppia il Pescara che molto probabilmente chiude il match! Della Monache serve il centravanti che supera Dalmasso. Dopo un controllo al VAR viene annullato il gol per fuorigioco! Schenetti ci prova al volo, palla fuori. Ottima occasione per Rizzo che al limite dell’area non inquadra la porta, esulta il pubblico di casa. Cinque i minuti di recupero. Rizzo! La riprende all’ultimo minuto di gara il Foggia! Sponda di Ogunseye e scivolata vincente di Iacoponi, si va ai supplementari.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PESCARA FOGGIA: TEMPI SUPPLEMENTARI!

Desogus! Si riporta in vantaggio il Pescara! Rafia di esterno trova il nuovo entrato che fa una finta e poi la deposita in rete, gran gol. Delle Monache ci prova a giro in area ma non trova la porta. Termina il primo tempo supplementare. Inizia il secondo supplementare tra Pescara e Foggia, la compagine guidata da Delio Rossi deve giocarsi il tutto per tutto. Pescara che pensa a difendersi in maniera ordinata. Markic!

La riprende il Foggia di testa! Peralta in mezzo da angolo pesca Markic che di testa riporta il match in parità. Due i minuti di recupero. Si va ai calci di rigore! Primo rigore di Markic, palla sotto la traversa e poi in gol. Calcia Mora che spiazza Dalmasso. Garattoni la mette oltre la traversa! Sbaglia anche Cancellotti! Altro errore di Ognuseye! Rafia spiazza Dalmasso! Rigore perfetto anche di Peralta. Batte Aloi, para Dalmasso! Vacca, il pallone passa sotto la pancia di D’Aniello. Vergani spiazza Dalmasso, si va ad oltranza. Rutjens, gol. Desogus fuori, il Foggia va in finale contro il Lecco!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS, IL TABELLINO PESCARA FOGGIA

Pescara – Foggia 2-2 (3-4 d.c.r.): 2’ Cuppone (Pes), 90’+7 Rizzo (Fog), 96’ Desogus (Pes), 115’ Markic (Fog)

Pescara (4-3-3): D’Aniello; Cancellotti, Brosco, Boben, Gozzi; Rafia, Aloi, Kraja (68’ Mora); Merola (88’ Desogus), Lescano (67’ Vergani), Cuppone (68’ Delle Monache)

A disp: Sommariva, Plizzari, Milani, Crescenzi, Palmiero, Gyabuaa, Kolaj, Pellacani, Mesik, Ingrosso, Germinario

All.: Zeman

Foggia (3-5-2): Dalmasso; Leo, Di Pasquale (104’ Rutjens), Rizzo; Bjarkason (56’ Garattoni), Frigerio (90’+7 Markic), Petermann (46’ Vacca), Schenetti (104’ Odjer), Costa (75’ Iacoponi; Peralta, Ogunseye

A disp.: Raccichini, Capogna

All.: Rossi

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata

Ammoniti: 37’ Di Pasquale (Fog), 103’ Mora (Pes), 119’ Vacca (Fog), 120’+2 Brosco (Pes)

