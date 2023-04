Video/ Pescara Monopoli (2-1) gol e highlights: Lescano firma la rimonta (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA MONOPOLI (2-1): LA PARTITA

Allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” va ai padroni di casa del Pescara il penultimo atto di questo campionato di Serie C: i ragazzi di Zdenek Zeman vincono per 2-1 in rimonta su un Monopoli bello solo a metà e che per 45′ aveva pregustato il colpaccio in casa degli abruzzesi. A portare in vantaggio al 12′ i biancoverdi di Giacomo Ferrari era stato De Santis, bravo a sorprendere la difesa biancazzurra sulla punizione calciata da Pinto. Non esente da responsabilità il numero uno di casa, Sommariva, bravo tuttavia a riscattarsi successivamente su Manzari e a evitare la rete che avrebbe probabilmente chiuso l’incontro.

Tutt’altra musica nella ripresa: pronto, via ed ecco che al 49′ Lescano si inventa un gioiello in rovesciata sfruttando al meglio l’assist di Kraja: 1-1 e proverbiale gol dell’ex. Al Delfino, tornato in campo nel secondo tempo con tutt’altro piglio, bastano altri dieci giri di orologio per completare il come back grazie a Brosco: è il 60′ quando il difensore si avventa sul centro di Palmiero e batte il portiere ospite Pisseri, forse non impeccabile nella circostanza. Con mezz’ora ancora da giocare i pugliesi avrebbero tempo per rientrare in partita ma, anzi, al 78′ è sempre Lescano a rendersi pericoloso sfiorando il tris per gli abruzzesi e la doppietta personale: il risultato non cambia più e così con questi tre punti il Pescara, a meno di harakiri all’ultima giornata proprio contro la concorrente diretta AZ Picerno, blinda il terzo posto mentre il Monopoli, complici gli altri risultati di giornata, a 90′ dal termine della stagione è oramai sicuro della settima piazza.

VIDEO PESCARA MONOPOLI (2-1): IL TABELLINO

DELFINO PESCARA 1936: Sommariva, Cancellotti (46’ Pellacani), Brosco, Mesik, Milani, Kraja, Palmiero (70’ Gyabuaa), Mora (46’ Aloi), Merola, Lescano, Delle Monache (82’ Kolaj). A disposizione: D’Aniello, Boben, Desogus, Cuppone, Ingrosso, Gozzi, Germinario. Allenatore: Zdenek Zeman.

S. S. MONOPOLI: Pisseri, Viteritti, Mulè, De Santis, Pinto (80’ Falbo), Vassallo (85’ Piccinni), Hamlil (80’ Piarulli), Rolando (64’ Starita), Manzari, Giannotti, Fella. A disposizione: Avogadri, Dibenedetto, Fornasier, Simone, Radicchio, Drudi, De Vietro. Allenatore: Giacomo Ferrari.

Reti: 12’ De Santis (M), 49’ Lescano (P), 60’ Brosco (P).

Ammoniti: Giannotti (Monopoli), Viteritti (Monopoli), Mesik (Pescara), Hamlili (Monopoli), Pinto (Monopoli), Vassallo (Monopoli), Pellacani (Pescara).

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA MONOPOLI