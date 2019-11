Video/ Pescara-Pisa (3-0): highlights e gol, vittoria larga dei delfini (Serie B)

Il video con i gol e gli highlights diPescara-Pisa 3-0 contiene le immagini salienti della partita valevole per l’undicesima giornata di Serie B 2019-2020. Tra le mura amiche dello stadio Adriatico i padroni di casa trovano la quinta vittoria in campionato e riscattano con gli interessi il KO di martedì scorso in casa della Juve Stabia. La squadra allenata da Luciano Zauri è sicuramente una delle più interessanti di questo inizio di stagione, con un po’ di continuità nei risultati i delfini sarebbero sicuramente tra le pretendenti più credibili alla promozione. Gara che passerà alla storia per il primo gol tra i professionisti di Gennaro Borrelli, 19 anni, di cui si parla un gran bene per il futuro. Il Pescara potrebbe mettere il sigillo già prima dell’intervallo con un calcio di rigore che l’arbitro Sozza assegna per un fallo evidente di Marconi ai danni di Bettella, peccato – per gli abruzzesi – che Galano si faccia ipnotizzare da Gori che tiene a galla i toscani. Ma non sembra assolutamente giornata per gli uomini di D’Angelo che dopo aver battuto la Salernitana nel turno infrasettimanale pensavano di essere usciti dalla crisi e invece ci sono ripiombati con tutte le scarpe. I padroni di casa non hanno mai perso il controllo della situazione e nel secondo tempo archiviano la pratica con un micidiale uno-due che porta le firme di Galano (bravo a farsi perdonare) e Machin. Lo stesso Galano poi si vede negare la doppietta dalla traversa che gli impedisce di calare il Poker, dall’altra parte Kastrati non concede nemmeno il gol della bandiera a Fabbro che in rovesciata aveva provato ad alleggerire lievemente il passivo. Invece la porta dell’estremo difensore albanese resterà inviolata fino al triplice fischio, un clean sheet in più da aggiungere al palmarès.

VIDEO PESCARA-PISA 3-0, LE DICHIARAZIONI

Le parole di Gennaro Borrelli ai microfoni di DAZN: “Ho sempre sognato di segnare il mio primo gol tra i professionisti in un grande stadio e ci sono riuscito, non potrei chiedere altro in questo momento, sto provando un’emozione immensa, indescrivibile, forse unica. Lo dedico alla mia famiglia che è sempre stata al mio fianco e mi ha sempre supportato. Ringrazio il mister per la fiducia che mi ha concesso e spero di ripagarlo nel migliore dei modi. Memushaj e Machin sono due grandi calciatori, posso imparare da loro e mi forniscono tante occasioni a ogni partita. Io il nuovo Toni? I paragoni li lascio agli altri, io penso solo a giocare e a dare il 100% quando vengo chiamato in causa. L’obiettivo è crescere il più possibile e contribuire alla causa. Il campionato è ancora lungo e non ci poniamo limiti, anche in trasferta è sempre difficile giocare perché affrontiamo squadre forti che non ti regalano nulla, quindi è normale lasciare qualche punto per strada”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI PESCARA-PISA 3-0 (da pescaracalcio.com)



