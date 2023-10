Video/ Pescara Recanatese (2-3) gol e highlights: doppietta di Lipari! (Serie C, 29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA RECANATESE: LA SINTESI

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia la Recanatese supera in trasferta ed in rimonta il Pescara per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Paglia cominciano bene la gara sebbene Melchiorri venga fermato sul più bello da Brosco intorno al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Zeman crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 36′ grazie alla rete messa a segno da Tommasini, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Pierno.

Nel secondo tempo i marchigiani ripartono con lo spirito giusto ed infatti trovano il gol del pareggio già al 60′ per merito di Morrone, raccogliendo la sfera respinta dall’estremo difensore Plizzari su una conclusione di Sbaffo. Nell’ultima parte dell’incontro i giallorossi rimontano momentaneamente con il gol del sorpasso siglato da Lipari al 71′ sebbene Cangiano ripristini la parità immediata con un calcio di punizione vincente. Ci pensa infine Lipari a regalare il successo ai suoi con la doppietta personale completata da Lipari, aiutato da Sbaffo, al 90’+1′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Roberto Lovison, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Squizzato e Pierno da un lato e Carpani dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo undicesimo turno di campionato permettono alla Recanatese di salire a quota 17 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Pescara non si muove, restando fermo a 20 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA RECANATESE: IL TABELLINO

Pescara-Recanatese 2 a 3 (p.t. 1-0)

Reti: 36′ Tommasini(P); 60′ Morrone(P); 71′, 90’+1′ Lipari(R); 71′ Cangiano(P).

Assist: 36′ Pierno(P); 90’+1′ Sbaffo(R).

PESCARA (4-3-3) – Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; Tunjov, Squizzato, Dagasso; Merola, Tommasini, Cangiano. A disp.: Ciocci, Brosco, Pellacani, Di Pasquale, Milani, Staver, Floriani, Mora, Aloi, Manu, De Marco, Franchini, Accornero, Masala, Cuppone, Vergani. All.: Zeman.

RECANATESE (4-4-2) – Meli; Longobardi, Ferrante, Peretti, Quacquarelli; Senigagliesi, Raparo, Morrone, Carpani; Melchiorri, Sbaffo. A disp.: Mascolo, Tiberi, Canonici, Ferretti, Giampaolo, Lipari, Marinacci, Ricci, Prisco. All.: Pagliari.

Arbitro: Roberto Lovison (sezione di Padova).

Ammoniti: 6′ Carpani(R); 45’+1′ Squizzato(P); 67′ Pierno(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA RECANATESE













