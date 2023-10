DIRETTA/ Pescara Recanatese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA PESCARA RECANATESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Pescara Recanatese sta per cominciare: presentiamo la partita dell’undicesima giornata di Serie C analizzando il rendimento tenuto fino a questo momento in campionato da abruzzesi e marchigiani. Buon cammino per il Pescara, che grazie a sei vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte ha già raccolto 20 punti in classifica nelle prime dieci giornate, segnando 19 gol mentre quelli incassati arrivano a 12, per cui la differenza reti del Pescara in campionato è per ora pari a un bel +7.

Diretta/ Lucchese Pontedera, streaming video tv: alla ricerca dei tre punti (Serie C, 29 ottobre 2023)

Anche la Recanatese si difende abbastanza bene: per i marchigiani ecco 14 punti in classifica grazie a quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, anche se la differenza reti è leggermente negativa (-1), con 11 gol segnati a fronte dei 12 al passivo. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Pescara Recanatese comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Pontedera Vis Pesaro (0-0) gol e highlights: non basta il legno di Nicastro (Serie C, 26 ottobre 2023)

PESCARA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pescara Recanatese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pescara Recanatese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

PESCARA RECANATESE, VITTORIA CASALINGA ALL’ORIZZONTE?

La diretta Pescara Recanatese, in programma domenica 29 ottobre alle ore 18.30, vede affrontarsi due squadre distanti sei punti in classifica. Il Delfino ha vissuto un periodo d’oro tra metà sempre e inizio ottobre con cinque vittorie consecutive, ma ultimamente le cose non stanno andando così bene. Infatti sono arrivate due sconfitte nelle ultime quattro, quelle con Pineto e Torres, oltre ad una vittoria con la Lucchese e un pari senza reti con la Vis Pesaro.

Diretta/ Recanatese Perugia (risultato finale 0-0): termina così, senza gol (Serie C, 26 ottobre 2023)

La Recanatese, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano della Vis Pesaro ai supplementari, era riuscita a fare due su due con Rimini e Arezzo rispettivamente 3-2 e 2-0. Dopo però la Recanatese ha zoppicato un po’, perdendo in casa della Vis Pesaro e pareggiando senza segnare col Perugia: 1 solo punto e 0 gol fatti in 180 minuti.

PESCARA RECANATESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pescara Recanatese vede i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Plizzari, retroguardia composta da Pierno, Brosco, Mesik e Moruzzi. Squizzato regista, mezzali Tunjov e De Marco mentre in attacco ci saranno Merola, Cuppone e Accornero.

Risposta dei giallorossi col 3-5-2. Meli tra i pali, difesa con Ricci e Veltri da braccetti e Ferrante al centro. Folto centrocampo con Longobardi e Senigagliesi ai lati, Morrone-Carpani-Prisco addetti alla zona nevralgica. In attacco la coppia sarà formata da Sbaffo e Melchiorri.

PESCARA RECANATESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Pescara Recanatese danno per favorita la squadra di casa a 1.41. Il segno X equivalente al pareggio è dato a 4.40 e sempre secondo sisal, la vittoria giallorosso vale sei volte la posta in palio.

Ci si aspetta una gara con molti gol come testimonia la quota di 1.55 dell’Over 2.5 contro i 2.15 dell’Under. Più equilibrio invece per i segni Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA