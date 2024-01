Video/ Pescara Sestri Levante (3-0) gol e highlighgts: Di Pasquale cala il tris (27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PESCARA SESTRI LEVANTE (3-0): LA PARTITA

Il Pescara travolge il Sestri Levante e si porta in quarta posizione a quota 38 punti. La compagine ospite resta invece in piena zona salvezza. Padroni di casa subito scatenati con un lancio dalle retrovie, Oliana sbaglia l’intervento, Cuppone entra in area e da solo contro Anacoura lo supera con un bel tocco sotto. Gli uomini guidati da Zeman continuano ad attaccare e trovano il raddoppio. Grandissima azione di Milani che la mette in mezzo, Merola in tuffo supera ancora il portiere avversario.

Nella seconda frazione è un monologo del Pescara. Tiro potente di Cuppone, Anacoura salva, arriva Cangiano che tocca a botta sicura, salva un difensore avversario. Di Pasquale trova alcuni minuti dopo il varco giusto e la chiude. Merola calcia e trova la respinta del portiere avversario, Di Pasquale di testa sigla a porta vuota. De Marco ci prova dal limite dell’area e centra la traversa.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PESCARA SESTRI LEVANTE (3-O): IL TABELLINO

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Floriani, Brosco, Di Pasquale, Milani; Franchini (dal 26′ s.t. De Marco), Aloi, Tunjov; Merola (dal 26′ s.t. Masala), Cuppone (dal 40′ s.t. Zeppieri), Cangiano. A disp. Gasparini, Mesik, Moruzzi, Pierno, Squizzato, Palumbo. All. Zeman.

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2) Anacoura; Podda (dal 15′ s.t. Andreis), Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Gala (dal 1′ s.t. Omoregbe), Sandri (dal 26′ s.t. Troiano); Candiano (dal 26′ s.t. Matteucci); Forte, Margiotta (dal 15′ s.t. Fossati). A disp. Balducci, Raspa, Schirru, Grosso, Regini, Raggio Garibaldi. All. Barilari.

ARBITRO: Colaninno di Nola.

RETI: 25′ p.t. Cuppone (P), 37′ p.t. Merola (P); 23′ s.t. Di Pasquale (P)

NOTE: Ammoniti Franchini (P), Oliana (S), Pane (S), Candiano (S), Parlanti (S), Furno (S), Troiano (S); angoli 11-2; recupero 1′ p.t., 3′ s.t.

