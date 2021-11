Video/ Pescara Teramo (1-1) gol e highlights: Bernardotto risponde a Ferrari

Il derby abruzzese tra Pescara e Teramo termina in parità grazie alle reti siglate da Ferrari su calcio di rigore per i padroni di casa e Bernardotto, come possiamo ammirare nel video Pescara Teramo 1-1. Andiamo a ripercorrere le emozioni della gara. Memushaj ci prova su punizione ma trova l’ottima risposta di Agostino. Il Teramo risponde con Mungo che pesca Bernardotto, tiro a botta sicura su cui Sorrentino compie un grande intervento. Galano recupera un’ottima palla, una volta accentratosi al limite dell’area calcia ma non trova la porta. Grave errore del Teramo che sbaglia ad impostare da dietro, recupera la sfera Galano che calcia ma non trova lo specchio. Memushaj ci prova su punizione ma trova solo la barriera. Abbiamo superato intanto la mezzora di gioco con il derby che non si sblocca. Cross per Ferrari, arriva Piacentini di testa ad anticipare il tocco vincente dell’avversario.

Bellucci commette fallo in area, calcio di rigore per il Pescara. Sul dischetto si presenta Ferrari che tira una botta centrale che non lascia scampo al portiere avversario. Pochi minuti alla fine della prima frazione, Pescara avanti è nel derby. Intanto cala una nebbia fitta, la visibilità è ancora garantita. Termina la prima frazione, la decide al momento Ferrari. Padroni di casa meritatamente in vantaggio per quello che si è visto sul rettangolo verde. Gara che comunque resta aperta a qualsiasi risultato. Il Teramo ha dimostrato di avere le armi giuste per fare male agli avversari.

VIDEO PESCARA TERAMO: SECONDO TEMPO

Galano serve un grandissimo pallone per D’Ursi che da solo, contro il portiere avversario, la mette incredibilmente fuori. Teramo ad un passo dal pareggio! Da calcio d’angolo arriva con il destro Piacentini che trova il palo a negargli la gioia del gol. Memushaj imbuca per D’Ursi, Piacentini in scivolata salva i suoi. Teramo che ora prova il tutto per tutto quando manca pochissimo al fischio finale. Bernardotto! La riprende il Teramo a cinque minuti dalla fine. Lancio dalle retrovie con Lombardo che di testa trova il compagno di squadra in area, tiro che termina in gol. Pompetti ci prova su punizione ma non trova la porta. Cancellotti crossa per De Marchi che tutto solo spreca la palla della vittoria. Il derby tra Pescara e Teramo termina in parità.

