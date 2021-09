Video/ Piacenza Legnago (1-0): highlights e gol. Ai lupi basta Cesarini su rigore!

VIDEO PIACENZA-LEGNAGO (1-0): LA SINTESI

Allo Stadio Leonardo Garilli il Piacenza supera il Legnago per 1 a 0. Nel primo tempo sono senza dubbio i padroni di casa guidati dal tecnico Scazzola a prendere subito in mano il controllo delle operazioni vedendosi annullare un gol già al 4′ quando la rete di Cesarini non viene convalidata a causa di un fallo subito da Bondioli e Nava non inquadra a sua volta la porta con un colpo di testa al 6′. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Cesarini al 16′, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per fallo di Ambrosini su Giordano al 15′. I suoi compagni Bobb e Dubickas sfiorano poi il raddoppio verso il 31′. Nella ripresa gli emiliani tentano di raddoppiare con un impreciso Cesarini al 49′ e Rabbi spreca una ripartenza al 51′.

Nell’ultima parte dell’incontro i Lupi vanno vicini a raddoppiare con Giordano al 72′ e con Lamesta in contropiede al 76′, dopo che i biancoblu avevano fallito una chance con Lazarevic. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gioele Iacobellis, proveniente dalla sezione di Pisa, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Marino e Lamesta da un lato, Yabrè, Ambrosini, Milani e Salvi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno di campionato permettono al Piacenza di salire a quota 7 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Legnago Salus non si muove, rimanendo fermo con i suoi 2 punti.

IL TABELLINO

Piacenza-Legnago 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 16′ RIG. Cesarini(P).

PIACENZA (3-4-2-1) – Stucchi, Tafa, Codromaz, Nava; Marino, Corbari, Bobb, Giordano; Cesarini, Gonzi; Dubickas. A disp.: Pratelli, Libertazzi, Lamesta, Suljic, Burgio, Rabbi, Armini, Spini, Simonetti, Gissi. All.: Scazzola.

LEGNAGO (4-3-1-2) – Corvi; Ambrosini, Bondioli, Milani, Ricciardi; Salvi, Yabrè, Laurenti; Giacobbe; Contini Gomez. A disp.: Gasparini, Enzo, Rossi, Antonelli, Lazarevic, Ciccone, Sgarbi, Pitzalis, Zanetti, Olivieri, Buric. All.: Colella.

Arbitro: Gioele Iacobellis (sezione di Pisa).

Ammoniti: 14′ Yabre(L); 15′ Ambrosini(L); 54′ Milani(L); 60′ Salvi(L); 64′ Marino(P); 73′ Lamesta(P).

