Video/ Piacenza Novara (1-1) gol ed highlights: parità allo stadio Garilli!

Video Piacenza Novara che si presenta subito con i padroni di casa alla ricerca dei tre punti per tentare la miracolosa salvezza seppur la classifica non sorrida alla formazione in maglia rossa. Dal punto di vista dell’atteggiamento messo in campo, parte meglio il Piacenza come sempre e Cesarini ed essere uno dei più attivi durante le prime battute del match calciando più volte contro la porta avversaria beccando però i difensori. Novara che poi cerca di rispondere sul campo dopo un inizio no e si fa vedere con le solite azioni offensive proposte dal tecnico Marchionni ma è il Piacenza a portarsi in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo proprio negli ultimi minuti del primo tempo con la rete di Cosenza. Il difensore era subentrato all’ammonito Nava, infortunatosi poco prima.

Secondo tempo in cui succede di tutto con il Novara che prima va vicinissimo al gol con Rocca, Rinaldi è bravissimo e sventa l’occasione ma poco dopo deve arrendersi sul facile Tap-In di Vuthaj. L’attaccante del Novara arriva in spaccata dopo l’ottimo assist del compagno di reparto Galuppini, perfetto in versione assist-man. Pioggia di cambi ma anche di cartellini gialli con una gara molto accesa a ed aperta a tutti i risultati con entrambe le formazioni alla ricerca dei tre punti. Nel finale spazio anche per l’ex giocatore dell’Avellino Vincenzo Plescia. Triplice fischio direttore di gara con Piacenza e Novara che si accontentano di un pareggio con gli ospiti anche in 10 uomini con l’espulsione nel finale.

VIDEO PIACENZA NOVARA: IL TABELLINO

PIACENZA: Rinaldi F. (Portiere), Accardi A., Masetti L. (dal 28′ st Capoferri M.), Nava R. (dal 32′ pt Cosenza F.), Parisi T. (dal 35′ st Munari D.), Suljic C., Giorno F. (dal 35′ st Plescia V.), Gonzi J. (dal 1′ st Chierico L.), Rizza A., Cesarini A., Morra C.. A disposizione: Capoferri M., Chierico L., Cosenza F., Fossati C. (Portiere), Luppi D., Munari D., Nocchi T. (Portiere), Palazzolo N., Plescia V., Tintori N. (Portiere), Vianni S., Zunno M.

NOVARA: Desjardins A. (Portiere), Khailoti O., Benalouane Y., Carillo L., Calcagni R., Varone I. (dal 22′ st Margiotta F.), Ranieri R. (dal 14′ st Tentoni T.), Rocca M., Ciancio S. (dal 34′ st Lazaar A.), Galuppini F. (dal 34′ st Marginean I.), Vuthaj D.. A disposizione: Di Munno A., Federico G., Fragomeni K., Gonzalez P. A., Lazaar A., Marginean I., Margiotta F., Menegaldo T. (Portiere), Pelagotti A. (Portiere), Pellegrino A., Saidi Y., Spalluto S., Tentoni T.

Reti: al 43′ pt Cosenza F. (Piacenza) al 26′ st Vuthaj D. (Novara) .

Ammonizioni: al 10′ pt Nava R. (Piacenza), al 45’+1 pt Gonzi J. (Piacenza), al 6′ st Giorno F. (Piacenza), al 29′ st Chierico L. (Piacenza) al 31′ st Rocca M. (Novara), al 37′ st Tentoni T. (Novara).

Espulsioni: al 43′ st Marginean I. (Novara).

