Video/ Piacenza Vicenza (1-0) gol e highlights: emiliani retrocessi in serie D

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PIACENZA VICENZA: PADRONI DI CASA RETROCESSI!

Vittoria amara per il Piacenza contro il Vicenza, gli emiliani chiudono infatti la stagione regolare all’ultimo posto e retrocedono in serie D. Il Vicenza, settimo, è invece atteso dai play-off. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Rizza la mette in mezzo, ci arriva Cesarini, Confente respinge la minaccia. Giacomelli parte in contropiede e calcia, palla deviata in angolo. Suljic!

Diretta/ Piacenza Vicenza (risultato finale 1-0): emiliani in serie D!

La sblocca il Piacenza! Direttamente da punizione supera Confente. Padroni di casa momentaneamente ai play-out. Piacenza che continua ad attaccare a caccia del raddoppio. Cesarini mette Morra da solo contro Confente bravo ad evitare il raddoppio. Grande occasione per il Vicenza! Stoppa entra in area e calcia, Nocchi compie una grandissima parata salvando i padroni di casa. La prima frazione termina con il Piacenza avanti grazie a Suljic.

Video/ Vicenza Pordenone (2-1) gol e highlights: successo in rimonta (Serie C)

Bella giocata di Stoppa che calcia e trova l’ottima respinta di Nocchi. Jimenez calcia con il sinistro, la sfera sembra destinata in porta ma Cappelletti di testa la devia. Rizza per Plescia in area, il tiro termina alto. Piacenza che sta ora difendendo il prezioso vantaggio sempre con un orecchio sul campo della Pergolettese. Stoppa da fuori area, respinge Nocchi. Termina il match, il Piacenza vince ma retrocede in serie D per la vittoria nel finale della Triestina.

VIDEO GOL PIACENZA VICENZA, IL TABELLINO

Piacenza (3-5-2): Nocchi; Accardi, Cosenza, Masetti; Parisi (dal 20′ Munari), Suljic, Giorno (dal 79′ Palazzolo), Gonzi (dal 59′ Chierico), Rizza; Morra (da 59′ Plescia), Cesarini (dal 79′ Luppi). A disposizione: Fossati, Tintori, Nava, Zunno, Vianni, Zanandrea, Capoferri. Allenatore: Matteo Abbate.

Video/ Pro Patria Piacenza (1-1) gol e highlights: Chakir per la salvezza (Serie C)

LR Vicenza (4-2-3-1): Confente; Oviszach, Corradi, Cappelletti, Sandon (dal 46′ Greco); Zonta (dal 55′ Begic), Jimenez (dal 81′ Mogentale); Stoppa, Scarsella, Giacomelli (dal 72′ Della Morte); Rolfini (dal 72′ Tonin). A disposizione: Brzan, Iacobucci, Pasini, Ndiaye. Allenatore: Dan Thomassen.

Marcatori: 25′ Suljic (P)

Arbitro: sig. Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, assistenti Francesco Valente di Roma 2 e Andrea Cravotta di Città di Castello, quarto ufficiale Carlo Virgilio di Agrigento.

Ammoniti: Gonzi (P), Corradi (LRV), Chierico (P), Masetti (P), Mogentale (LRV)

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PIACENZA VICENZA

© RIPRODUZIONE RISERVATA