DIRETTA/ Piacenza Vicenza video streaming tv: una tradizione ricca e gloriosa

DIRETTA PIACENZA VICENZA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Piacenza Vicenza soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono decine le sfide disputate tra le due squadre tra Serie A, Serie B e Serie C, una lunga tradizione che vede uno score quasi in equilibrio. La prima sfida tra biancorossi risale al 18 settembre del 1994: pareggio a reti bianche.

Nella gara di ritorno, invece, la vittoria per 3-1 degli emiliani. Per risalire alla prima vittoria del Vicenza dobbiamo tornare al 10 aprile del 1996, gara valida per la Serie A: risultato di 0-1. L’ultimo confronto è invece quello del match di andata, disputato il 17 dicembre del 2022: risultato di 1-1, reti siglate da Dalmonte e Rossetti. (Aggiornamento di MB)

PIACENZA VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Vicenza non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in diretta saranno comunque visibili su Sky Sport sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Piacenza Vicenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PUNTI PESANTI!

Piacenza Vicenza, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Emiliani all’ultima spiaggia dopo l’ultimo pareggio a Busto Arsizio che ha impedito il sorpasso sulla Triestina penultima. Il Piacenza va ai play out se pareggia e la Triestina perde o se vince e la Triestina perde o pareggia. Per l’aggancio all’Albinoleffe i biancorossi dovrebbero recuperare 8 gol nella differenza reti generale.

La partita è importante però anche per il Vicenza che dopo l’ultima vittoria sul Pordenone punta a risalire dal quinto posto, a -3 dal Lecco secondo, a -2 dalla Pro Sesto terza e a -1 dai Ramarri quarti. Il Vicenza è comunque alla fase nazionale dei play off in virtù della Coppa Italia vinta in finale contro la Juventus U23. Nel match d’andata 1-1 tra Vicenza e Piacenza, il 13 ottobre 2019 2-1 per gli emiliani nell’ultimo precedente al “Garilli”. Da ricordare anche l’ultimo Piacenza-Vicenza in Serie A, 2-0 per gli emiliani il 27 settembre del 1998.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Piacenza Vicenza, match che andrà in scena all0 stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per il Piacenza, Matteo Abbate schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi, Cosenza, Zanandrea, Accardi; Parisi, GIorno, Suljic, Chierico, Rizza; Morra, Plescia. Risponderà il Vicenza allenat0 da Dan Vesterby Thomassen con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Iacobucci; Valletti, Pasini, Cappelletti, Bellich; Zonta, Greco; Dalmonte, Stoppa, Begic, Ferrari.

PIACENZA VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Piacenza Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Piacenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

