Video/ Picerno Avellino (2-0) gol e highlights: Santarcangelo chiude il match! (Serie C, 26 novembre 2023)

Allo Stadio Donato Curcio il Picerno supera l’Avellino per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Pazienza si affacciano in zona offensiva verso il 13′ quando il colpo di testa da calcio d’angolo di Mulè finisce alto sopra la traversa. I padroni di casa allenati da mister Longo rispondono riuscendo a passare in vantaggio al 17′ grazie alla rete messa a segno da Murano. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoverdi replicano al 20′ fallendo un’opportunità con Sgarbi così come Marconi non supera poi Merelli al 21′.

I rossoblu si rivedono invece al 29′ con un tiro di De Cristofaro bloccato da Ghidotti tra i pali. Nel secondo tempo la Leonessa ricomincia benissimo la gara trovando pure il gol del raddoppio al 59′ per merito di Santarcangelo dopo aver fallito poco prima con Vitali al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro i Melandrini sfiorano il tris quando Ghidotti sventa il colpo di testa di Allegretto sugli sviluppi di un calcio di punizione al 67′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Calzavara, proveniente dalla sezione di Varese, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente De Ciancio, Novella, Vitali ed Allegretto da un lato, Cancellotti, Armellino, Patierno e Maisto dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quindicesimo turno di campionato permettono all’AZ Picerno di salire a quota 29 nella classifica del girone C della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Avellino, rimasti appunto fermi a 26 punti.

AZ Picerno-Avellino (p.t. 1-0)

Reti: 17′ Murano(P); 59′ Santarcangelo(P);

PICERNO (4-2-3-1) – Merelli; Novella, Gilli, Allegretto, De Cristofaro; Gallo, De Ciancio; Vitali, Santarcangelo, E. Esposito; Murano. A disposizione: Summa, A. Esposito, Pagliai, Pitarresi, Ciko, Biasiol, Graziani. Allenatore: Emilio Longo.

AVELLINO (3-5-2) – Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulè; Sannipoli, Lores Varela, Palmiero, Casarini, Ricciardi; Sgarbi, Marconi. A disposizione: Pane, Pizzella, Benedetti, Falbo, Patierno, Rigione, Maisto, Dall’Oglio, D’Angelo, Pezzella, Gori, Nosegbe Susko. Allenatore: Michele Pazienza.

Arbitro: Andrea Calzavara (sezione di Varese).

Ammoniti: 11′ De Ciancio(P); 36′ Novella(P); 42′ Cancellotti(A); 66′ Armellino(A); 70′ Patierno(A); 76′ Vitali(P); 90’+7′ Allegretto(P); 90’+7′ Maisto(A).

